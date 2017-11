Nebraska planlegger henrettelse med uprøvd giftsprøyte

Nebraska har startet de formelle forberedelsene på delstatens første henrettelse på 20 år. Den skal skje ved hjelp av en uprøvd medikamentkombinasjon.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for når Jose Sandoval skal dø, men torsdag informerte fengselsvesenet ham om hvilke medikamenter som skal brukes i henrettelsen. Det må skje minst 60 dager før statsadvokaten ber høyesterett fastsette en endelig dato.

Velgerne vil ha dødsstraff

Sist gang noen ble henrettet i delstaten i Midtvesten var i 1997. I fjor vedtok delstatsforsamlingen å avskaffe dødsstraff, men velgerne overstyrte dem i en folkeavstemning.

– I fjor bekreftet innbyggerne i Nebraska at dødsstraff fortsatt er viktig for å bevare den offentlige tryggheten. Dagens kunngjøring er neste steg på veien mot å fullbyrde dommen retten har kommet fram til, sier guvernør Pete Ricketts. Han er republikaner og tilhenger av dødsstraff.

Sandoval ble dømt til døden for sin rolle i et brutalt bankran der fem personer ble drept. Han senere tilstått ytterligere to drap. Delstaten har bestemt at han skal få en kombinasjon av fire medikamenter: først valium, deretter det syntetiske opioidet fentanylsitrat, fulgt av det lammende stoffet cisatracurium. Den siste injeksjonen – den som tar livet av ham – vil inneholde kaliumklorid.

– Menneskelig eksperiment

Ingen av USAs delstater har tidligere brukt denne kombinasjonen av medikamenter, og det er ventet at Sandovals advokater vil klage på prosedyren og forsøke å stanse eller forsinke den. I Nevada forbød en dommer torsdag myndighetene å bruke cisatracurium. Føderale offentlige forsvarer frykter at det lammende stoffet vil gjøre det umulig for dem som er vitne til henrettelsene å se om den dødsdømte blir påført smerte og lidelse i strid med grunnloven.

– Dette er bokstavelig talt et menneskelig eksperiment, for ingen har prøvd dette. Det betyr ikke at det ikke vil virke, men at det er grunn til å stille spørsmål, sier Robert Dunham, som leder Death Penalty Information Center. Den nasjonale gruppen har stilt spørsmål ved hvordan henrettelser gjennomføres.

En rekke delstater leter for tiden etter nye medikamentkombinasjoner å bruke i sine giftsprøyter. De har problemer med å skaffe nye forsyninger av kjente medikamenter fordi produsentene ikke vil at deres produkter skal brukes til å ta livet av mennesker. Nebraska sier alle de fire stoffene de vil bruke er tilgjengelige og er kjøpt inn i USA.

