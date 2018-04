Nedbør på retur, men fortsatt mye vann i Glomma

Kaldere vær og mindre nedbør gjør at snøsmeltingen ikke går like fort som de siste dagene. NVE ber folk om å fortsatt være forsiktige.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder at det fortsatt vil være en del snøsmelting og noe regn. Det blir gradvis kaldere vær fra mandag, og snøsmeltingen vil avta noe på grunn av det kjøligere været.

Det vil fortsatt være stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil mellom 700 og 1.000 meter over havet.

Flere ispropper i Glomma setter fremdeles bebyggelse i fare, men NVE mener det er forbundet med for stor risiko å prøve å fjerne isproppen og anser det som for farlig å la mannskaper bevege seg ut på isen for å grave eller for å plassere sprengstoff for å sprenge vekk isen.

– Dynamitt vil ha større visuell effekt enn reell betydning. Kraften fra eksplosjonen vil i stor grad pulverisere is som farer opp i lufta, mens isen under ikke rikker seg, sier fungerende regiondirektør i NVE, Paul Christen Røhr, til NRK.

Det samme gjelder hvis en gravemaskin begynner å grave ved elvebredden for å fjerne is.

– Proppen kan plutselig løsne, og føreren vil være i stor fare, mener Røhr.

Romerikes Blad skriver at vannføringen i Glomma de tre siste døgnene er fordoblet ved målestasjonen i Brandval.

Nedbør og snøsmelting har også ført til jordras flere steder i landet, og Nordlandsbanen mellom Mosjøen og Drevvatn er fortsatt stengt på grunn av ras. Strekningen vil tidligst bli åpnet for trafikk fredag etter ny vurdering klokken 15 samme dag, melder Bane Nor.

(©NTB)

