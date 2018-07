Nedbørsrekorder og varmerekorder i juni

Bardufoss, Grunnfarnes og Bones i Bardu i Troms satte ny nedbørsrekord i junimåned. De siste rekordene ble satt i 1961, 2010 og 1961.

Per-Gunval Mortensen driver en Cricle K-stasjon i Bardufoss. Han forteller til Nettavisen at her regner det hele tiden, så en nedbørsrekord har han ikke merket så mye til.

- Det har vært en del regn i juni, men det har vært en del regn her tidligere også, sier Mortensen til Nettavisen.

Han tror heller ikke det dårlige været har påvirket omsetningen i noen særlig grad.

Daglig leder hos Cricle K-stasjonen i Bardufoss, Per-Gunval Mortensen har ikke merket noe til at det regnet mer enn vanlig.

- Turistene her uansett de. Og det bor jo folk her, så været har ikke satt noen demper det. Men det er veiarbeid i krysset her hvor vi holder til som jeg tror har påvirket mer enn været.

På spørsmål om det er bittert å få en nedbørsrekord, mens vi i sør har satt varmerekorder over en lav sko, sier han nei.

- Vi bor her vi bor, og det er ikke noe å gjøre med det. Man får ikke gjort noe annet enn å ta det positivt. Vi får reise ned til dere på ferie hvis vi trenger litt sol, sier den bilde nordlendingen.

Aldri målt så mye regn

Fire stasjoner i Nordland slo offisielt nedbørsrekorden for juni: Skjomen-Stiberg i Narvik, Sortland, Ålsvåg i Vesterålen II i Øksnes og Andøya i Andøy.

- De fire stasjonene som fikk ny nedbørsrekord er nok det mest sensasjonelle i Nordland. Det regnet ikke mest der, og det var ikke avvik så store at de slo avvikene i Troms - men det var eksepsjonelt nok for de stedene til at det ble rekord. På Andøya ble det slått rekorder fra 1986 og 1999, på en stasjon som har målt siden 1964, sier klimavakt ved Meteorologisk institutt Ketil Tunheim til Nettavisen.

Bardufoss hadde 371 prosent mer enn normalen og satte ny nedbørsrekord.

På topp 3 for nedbør i juni i Nordland ligger Kvitfossen, Sisovatnet og Lurøy.

Men det er kun Svalbard og Jan Mayen som har registrert nedbør over 100 prosent av normalen.

- Derfor virker det sannsynlig at det ikke har kommet unormalt mye nedbør på fastlandet i juli, sier han.

Mindre regn enn normalt i juli

I juli har vi hatt mindre regn enn normalt på fastlandet. Tana bru i Finnmark har hatt mest nedbør hittil i juli med 79,2 mm.

- Dette er 100 prosent over normalen i juli, men juni har hatt mer regn. Kvitfossen i Lofoten fikk 323 mm i løpet av juni. Dette er 303 prosent mer enn normalen i junimåned.

Målestasjonen i Kvitfossen har vært operativ siden 2005.

- Stasjonen har ikke vært operativ lenge nok til at vi kan kalle det for rekord. Men i løpet av stasjones levetid har den ikke målt så mye nedbør som i juni 2018, sier Tunheim.

Junirekord for døgnedbør

Stasjoner med ny rekord for døgnnedbør i juni er Ås - i Ås kommune Akershus. Grunnfarnes i Torsken i Troms og Sihccajavri i Guovdageaidnu-Kautokeino i Finnmark - disse stasjonene hadde mest døgnnedbør i juni.

Kun 0,6 mm nedbør i trøndelag

Selv om nedbørsrekorder er blitt slått, så er det også blitt satt rekorder andre veien. Mjøen stasjon i Oppdal i Trøndelag fylke målte kun 0,6 mm - og fikk med rekord for lav månedsnedbør.

Flere stasjoner satte også rekorder for høy månedsmiddeltemperatur. De høyeste temperaturene finner vi målt på Kongsberg brannstasjon i Kongsberg i Buskerud - 17,7 grader.

17,7 grader ble også målt på stasjonen på Notodden flyplass i Telemark.

17,6 grader ble også målt på Gvarv - Nes-stasjonen i Sauherad i Telemark.

Her var det varmest i juni

Det kommer neppe som noen overraskelse at vi har satt noen varmerekorder også. I junimåned ble ble det målt hele 32,1 grader på Byglandsfjord – Neset-stasjonen i Bygland i Aust-Agder. Dette er for øvrig en ny fylkesrekord

På Kjevik i Kristiansand ble det målt 30,7 grader. Sist gang det ble varmrekord i Kristiansand var i 1988 hvor det ble målt 30,4 grader.

Statistikken er hentet ut fra Meteorologisk institutt sine nettsider.

0,5 grader over normalen

Ifølge rapporten om månedoversikten til Meteorologisk institutt har gjennomsnittstemperaturen for hele landet ligget 0,5 grader over over normale temperaturen.

Nord-Norge hadde i gjennomsnitt én grad under normalen, mens Sør-Norge lå på 1,5 grader over normalen.

Flere stasjoner i Troms fikk tre ganger mer nedbør enn normalt. Månedsnedbøren for hele landet lå på 115 prosent av normalen.

