Det nederlandske forsvaret glemte å kjøpe varme vinterklær til soldatene som deltar under NATO-øvelsen i Norge i oktober, ifølge Aftenposten.

Soldatene må selv gå i butikken for å handle klær som kan stå imot det norske høstværet.

Saken ble tatt opp under en spørretime i den nederlandske nasjonalforsamlingen tirsdag, ifølge Aftenposten. Politikerne i de fleste andre partiene reagerte med vantro på nyheten som ble avslørt av avisen De Telegraaf.

Statssekretær Barbara Visser måtte forsikre både regjeringspartiene og opposisjonspartiene om at de tusen soldatene som skal delta på NATO-øvelsen Trident Juncture, ikke må betale for nye klær. Men de må selv gå i butikken og kjøpe dem, og får et forskudd på 1.000 euro, rundt 9.500 kroner.

