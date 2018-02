Nedgang i antall anmeldelser mot politifolk

Og stadig flere saker blir henlagt av Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten for politisaker mottok 970 anmeldelser i 2017. Det er det laveste antallet anmeldelser siden 2006. Den gang mottok Spesialenheten 904 anmeldelser. Det viser en gjennomgang Nettavisen har gjort.

Etterforskningsorganet etterforsker saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politi eller påtalemyndigheten har begått straffbare handlinger i tjenesten.

Færre saker på maktmisbruk



Nedgangen i antallet anmeldelser av politifolk forklarer Spesialenheten med at politiet selv får færre saker.

– For 2017 går antallet anmeldelser til Spesialenheten ned. Det var en utvikling som vi så på vårparten, og som vi begynte å undersøke årsaken til. Det er på det rene at politiet har hatt færre arrestforhold i 2017, enn tidligere år. Vi har også en oversikt som viser at det er reduksjon i antall anmeldelser fra nesten alle politidistrikt, og at reduksjonen er størst for Oslo politidistrikt, sier Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten for politisaker, til Nettavisen.

ETTERFORSKER POLITIET: Sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus.

Tall som Spesialenheten har mottatt fra Politidirektoratet viser at totalt antall arrestforhold i 2017 var 36.217. I 2016 var tallet 40.512. Det betyr at det fra 2016 til 2017 har vært en reduksjon på 10,6 prosent i antallet registrerte arrestforhold i politiet.

– Dette er selvsagt ikke den eneste forklaringen på reduksjonen i antall anmeldelser og saker inn til Spesialenheten i 2017, men anses å ha vært en medvirkende faktor, sier sjefen for Spesialenheten.

Presthus forteller at Spesialenheten fikk færre anmeldelser på blant annet maktmisbruk og vådeskudd i 2017.

Halvparten henlagt



Tross færre saker totalt, er ikke Spesialenheten fornøyd med saksbehandlingstiden.

– Saksbehandlingstiden er fortsatt for høy i Spesialenheten. Enheten har gjennom de siste årene behandlet flere ressurskrevende saker som har bidratt til forsinkelser i hele porteføljen. Vi vil også i 2018 arbeide grundig med tiltak som kan bidra til at saksbehandlingen kan gå raskere og at ressursene utnyttes enda bedre, fortsetter Presthus.

Etterforskningen og rettsaken mot den korrupsjonssiktede politimannen Eirik Jensen er nok forklaringen til etterslepet. Jensen ble dømt i Oslo tingrett, men har som kjent anket dommen.

Nesten halvparten av sakene som ble anmeldt i fjor ble henlagt. Det er noe høyere enn tidligere år.

Antallet saker som ender med påtaleavgjørelse har vært stabil de siste årene, viser gjennomgangen til Nettavisen.

I 2017 endte 41 saker med forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelser.

Likevel, det er et lavt antall sammenlignet med siste halvdel av 2000-tallet. Da endte rundt 80 til 100 saker årlig med straff.

