Nedslående korona-nytt for én million nordmenn

- Denne studien viser at virkningen av fedme er langt større enn det vi trodde, sier professor bak ny studie.

Tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at rundt 23 prosent av den voksne befolkningen i Norge har fedme, hvilket utgjør snaut en million mennesker. Det framgår i rapporten «Overvekt og fedme i Norge: Omfang, utvikling og samfunnskostnader» som ble publisert i mai i fjor.

Nå viser en ny omfattende studie om covid-19 og fedme at en vaksine kanskje ikke hjelper like mye for dem med fedme, og at fedme øker risikoen for sykehusinnleggelse og dødelighet.

- Øker risikoen for dødelig utfall

Hovedforfatter bak studien, professor Barry Popkin ved UNC Gillings Global School i North Carolina, sier at fedme øker risikoen for alvorlig sykdomsforløp langt mer enn tidligere antatt.

- Denne studien viser at virkningen av fedme knyttet til sykehusinnleggelser, intensivbehandling og det å dø av covid-19, er langt større enn det vi trodde, skriver Popkin i en e-post til Nettavisen.

Ifølge funnene i studien er folk med fedme, altså dem med en kroppsmasseindeks (BMI) på over 30, mer risikoutsatte for koronaviruset på alle mulige måter.

Risikoen for å havne på sykehus øker med 113 prosent for mennesker med fedme, det er større sannsynlighet at de trenger intensivbehandling (74 prosent) og det er en høyere risiko for dødelighet (48 prosent).

- Mindre beskyttelse for dem med fedme

Forfatterne sier også at en ny vaksine vil ha mindre effekt på dem med fedme.

- Vi vet også fra tidligere forskning med sars-vaksine og influensavaksine at personer med fedme er beskyttet av disse vaksinene, men mindre enn individer med normal vekt. Den svekkede immunresponsen til individer med fedme utgjør et alvorlig problem, som krever at vaksineforskere ser nærmere på hvordan vaksine påvirker denne kritiske gruppen, samt muligheten for å styrke vaksinen for individer med fedme, sier Popkin til Nettavisen.

Videre påpeker Popkin at han er engstelig for at stress og økonomiske vansker forårsaket av pandemien, skal føre til at folk - og spesielt fattige - tyr til et usunt kosthold som igjen kan øke risikoen for overvekt og fedme.

Studien «Individuals with obesity and COVID‐19: A global perspective on the epidemiology and biological relationships» er utført av forskere ved University ved North Carolina ved Capitol Hill på oppdrag av Verdensbanken.

- Sjokkert over funnene

Popkin sier til The Guardian at han er sjokkert over funnene.

- Dette er et ganske høyt og skummelt tall.

- Intensivinnleggelser og dødelighet er virkelig høyt, sier han.

- For å være ærlig, så er jeg sjokkert.

Studien er publisert i tidsskriftet Obesity Reviews, og er basert på data og informasjon innhentet fra andre studier gjennomført rundt om i verden, deriblant Italia, Frankrike, USA og Kina.

Mennesker med fedme lider ofte av andre underliggende tilstander som gjør dem mer risikoutsatt for koronaviruset, som for eksempel hjertesykdommer og diabetes type 2.

- Vanskelig med intubasjon

Medforfatter av studien, Melinda Beck, sier til The Guardian at fedme kan også forårsake metabolsk syndrom (en samling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2) - som øker risikoen for insulinresistans og betennelse, hvilket gjør det vanskeligere for kroppen å bekjempe infeksjonen.

- Det er også større sannsynlighet for at individer med fedme kan oppleve at fysiske skavanker gjør det vanskeligere å bekjempe denne sykdommen, for eksempel søvnapné som øker pulmonal hypertensjon (forhøyet trykk i lungekretsløpet) eller en kroppsmasseindeks som gjør det vanskeligere i en sykehussetting med intubasjon (medisinsk betegnelse på å føre plastrør ned i luftrøret), sier Beck til avisen.

Dagsavisen har tidligere innhentet tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) som viser at hver tredje innlagte koronapasient, i et utvalg av 482 pasienter, hadde fedme som en risikofaktor.

- Korona-epidemien viser sammenhengen mellom smittsomme sykdommer, som covid-19, og ikke-smittsomme sykdommer som overvekt og fedme , sier Knut-Inge Klepp, områdedirektør for psykisk og fysisk helse i FHI, til avisen.

