Nedslående svar fra nordmenn om turer til Sverige

- Et krystallklart svar fra det norske folk.

I en undersøkelse gjennomført av Opinion svarer 73 prosent at de ikke vil at regjeringen skal åpne opp for fritidsreiser til Sverige.

I en undersøkelse har Opinion spurt nordmenn om de synes regjeringen bør åpne opp for fritidsreiser til Sverige før sommeren. 73 prosent av de spurte svarer nei. Bare 15 prosent svarer ja, mens 12 prosent svarer at de ikke vet.

– Det er et krystallklart svar fra det norske folk, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion til NRK.

Tidligere denne uken vedgikk den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell at Sverige burde ha gjort mer for å bremse koronasmitten.

– At nesten tre av fire nordmenn er imot fri turistflyt over svenskegrensen i sommer har trolig sammenheng med vårt inntrykk av Sveriges håndtering av koronasituasjonen. Det frister lite med å besøke et land med nærmest fri flyt av virus, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Antallet koronarelaterte dødsfall i Sverige er 4.562, viste torsdagens tall fra svenske folkehelsemyndigheter. (©NTB)

