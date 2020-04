Nedslående tall: Hver fjerde nordmann har fått smerter av hjemmekontor

Hjemmetilværelsen merkes nå på kroppen for mange.

Etter over tre uker med hjemmekontor, kommer nå baksiden fram for mange.

Hver fjerde nordmann oppgir nemlig at de har fått smerter i nakke, rygg eller lignende plager på grunn av hjemmekontor eller mer stillesittende tilværelse etter koronautbruddet, viser en undersøkelse gjennomført av analysebyrået Opinion.

- Koronakrisen har snudd opp ned på livene vi lever og det merkes på kroppen. Arbeidstakere med hjemmekontor og personer som deler bolig med flere, kanskje med leksehjelp og stress i familien, merker at tilværelsen langt ifra er balsam for rygg og nakke, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Les også: Unngå rygg- og nakkeplager. Et råd fra eksperten overrasker (+)

Flere yngre

Det er flest kvinner, 28 prosent av alle kvinner, som oppgir at de merker smerter på grunn av hjemmekontor eller en mer stillesittende tilværelse.

21 prosent av mennene oppgir det samme.

Les også: En typisk dag på hjemmekontoret: Tiden går fort når man ikke jobber

Og jo yngre man er, jo flere oppgir at de har fått smerter i nakke, rygg og lignende plager etter at koronaviruset kom til Norge, viser Opionens barometer.

- Hele fire av ti under 30 år, merker nå plager som rygg- og nakkesmerter. Dette handler kanskje ikke bare om uheldig sittestilling og mindre fysisk bevegelse enn vanlig, men også mer økonomiske bekymringer, sier Askheim.

Se video: En typisk dag på hjemmekontoret:

Opinion har etablert Norsk koronamonitor som kontinuerlig måler nordmenns holdninger, adferdsendringer og erfaringer, samt effekter av virusutbruddet.

Les også: Raser mot Dagbladet: - Det er en forfalskning

59 prosent hjemme

Helsedirektoratet ga for over tre uker siden klare råd om at flest mulig bør benytte seg av hjemmekontor i den situasjonen landet nå står i:

«Arbeidsgivere, som har mulighet til det, bør tilrettelegge for fleksibel arbeidstid, hjemmekontor og møter via videooverføring. Dette vil bidra til å redusere antall mennesker som reiser kollektivt og som sitter i åpne kontorlandskap eller møterom samtidig. Dermed kan disse tiltakene bidra til å bremse smittespredning», skriver direktoratet på sin nettsider.

Tall fra Opinionens koronamonitor 23. mars, viste at hele 59 prosent av den norske arbeidsstyrken og 70 prosent av de som ikke var i arbeid, hadde hatt hjemmekontor eller var hjemmeværende den siste uken.