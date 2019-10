Nedtur for Durek - rødmen gir seg

Cappelen Damm har omsider bestemt at de likevel ikke vil gi ut boken til kronprinsesse Märthas kjæreste Durek Verret. Det var et klokt valg.

- Vi har blitt oppmerksom på at vår interne vurdering i huset burde vært bredere og mer kritisk, sier forlagssjef Knut Olav Ulvestad til Nettavisen.

Det kan vi kanskje si er et understatement.

Men jeg skjønner forlaget godt: De var tidlig ute og sikret seg rettighetene til det som kanskje kunne bli et skup. Ifølge forlaget var ikke manuset ferdig på det tidspunktet, derfor visste de ikke nøyaktig hva det ville inneholde.

Og etterhvert har det vist seg at skupet uteble:

Tvert om fikk den engelske utgaven for eksempel terningkast 1 i Dagbladet - under tittelen Gal manns tale. Siden har kritikken økt i styrke. Særlig fordi den selverklærte trollmannen hevder at kreft er en selvpåført sykdom.

Det er nemlig du selv som ønsker sykdommen, mener han. Men han kan selvsagt få deg til å «ombestemme» deg - mot betaling. Slik opptrer en ekte sjarlatan - unnskyld, sjaman.

Også forlag må få lov å gjøre feil. Og legg merke til:

Dette er ikke sensur, selv om sjamanen selv kanskje vil prøve å framlegge det slik. Et forlag har kvalitetskriterier å gå etter, og velger selvsagt helt fritt selv hvilke bøker de velger å gi ut.

Les også Nå er det blitt så pinlig at hele kongeriket rødmer

De som nå antakelig puster lettet ut, er kongen og dronningen på Slottet og kronprinsfamilien på Skaugum. Som jeg skrev i en kommentar i forrige uke:

«Vi er mange som kan kalle oss situasjonsbestemte monarkister her i landet. Vi er egentlig republikanere, for vi skjønner selvsagt at kongedømmet er en udemokratisk anakronisme fra en svunnen tid.

Men samtidig ser vi fordelene. Vi ser glansen de kaster ved utenlandsbesøk, reklameverdien de gir til næringslivet, pompen og prakten de tar med seg når bruer skal åpnes og jubileer skal feires.

Men det går bare så lenge de kongelige fyller rollene sine. Så lenge den folkekjære kong Harald er akkurat passe kongelig og akkurat passe folkelig. Så lenge vi liker dronning Sonja og Mette Marit, og så lenge Haakon ser ut til å kunne fylle sin fars og bestefars sko.

Nå holder det hardt. Akkurat nå rødmer kongeriket i skam».