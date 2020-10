Nei, den muslimske verden raser ikke over Macrons uttalelser

En supermarkedkjede i Kuwait, et kultursenter i Doha og protester i Gaza kan neppe kalles for den muslimske verden.

NRK rapporterer tirsdag om at raseriet mot den franske presidenten Macron øker i muslimske land, etter strid om karikaturtegninger.

Det er en overdrivelse.

Det skjer en positiv utvikling i muslimske lands holdninger, islamistenes syn virker å være svekket.

Tyrkia i førersetet

Etter det brutale drapet på den franske læreren Samuel Paty i Frankrike, og president Macrons forsvar av satire og hans uttalelse om at islam befinner seg i en krise, har det kommet verbale angrep mot president Macron fra islamist-presidenten Recep Erdogan i Tyrkia.

Det vakte oppsikt i helgen da Erdogan hevdet at Macron burde få sin mentale helse sjekket. EUs utenrikssjef finner uttalelsen uakseptabel.

Tyrkias president har videre oppfordret muslimer verden rundt om å boikotte franske varer.

De ekstreme landene som bryr seg

Det ville være feil å si at oppfordringen om boikott av franske varer er blitt møtt med entusiasme globalt av muslimske staters overhoder. En rekke land i den muslimske verden har reagert mot Macrons forsvar av karikaturene, men det dreier det seg stort sett om islamistiske regimer som Erdogans Tyrkia, Iran og den populistiske Imran Khan i Pakistan.

Det har vært demonstrasjoner i Bangladesh, et land som i de senere årene har vært på radikaliseringens vei. Dette har ført til at en rekke ateistiske eller agnostiske fritenkere har blitt hugget i hjel av ekstremistiske individer.

Ikke sinte nok til boikott av franske varer

Reaksjonen til Saudi-Arabia er interessant. De fordømmer tegningene av den islamske profeten, men de ønsker ikke å boikotte franske varer.

Qatar, som lenge har støttet ekstreme regimer som terroristgruppen Hamas i Gaza og Iran, har vist sin misnøye gjennom demonstrasjoner i Gaza.

Et kultursenter i Qatars hovedstad Doha har trukket tilbake invitasjonene de sendte ut til flere franskmenn.

Kuwait, som er en liten gulfstat, har fulgt etter i Qatars fotspor.

De store nekter å mene noe

Men de store gulflandene nekter å mene noe om saken. De progressive Emiratene og Bahrain er mer opptatt av å utvikle et videre samarbeid med Israel og vesten. Sudan erklærte forrige uke at landet har lyst å normalisere relasjonene med Israel. Det er stort.

Den islamistiske Erdogan og de andre islamist-regimene i Midtøsten bruker karikaturtegningene til å konkurrere om makten, og påberoper seg å være de sanne forsvarerne av «islam».

Mer politikk enn religion

Saken handler egentlig mer om politikk enn religion. Dette er islamistene som vil nøre opp under eventyret om «Clash of Civilizations» og krig mellom Østen og Vesten.

Ved å skape ytre fiender tar de oppmerksomheten bort fra egne økonomiske og sosiale problemer. Saken er at de fleste av disse landene har mer interne konflikter seg imellom, enn konflikter med Frankrike eller Vesten.

Qatar for eksempel, har lenge ligget i konflikt med Saudi-Arabia, Emiratene og Bahrain over at disse har stilt seg kritisk til islamistregimet i Iran og i konfliktene rundt Midtøsten.

Tyrkia har lenge blandet seg i sakene til arabiske stater, som blant annet i Syria og i Libya. På mange måter er de ikke akkurat populære blant arabere. Egypt for eksempel er ikke tilhengere av Erdogan, siden Egypt ikke liker de islamistiske muslimbrødrene.

Iran liker å late som de forsvarer islam, men de fleste vet at Iran bygger mer på en sekretorisk sjiaekstremistisk fraksjon i Midtøsten.

Forandringer har skjedd

Mye har forandret seg siden Iran og Saudi-Arabia virket som to makter som skulle forsvare «islam» i Rushdie-saken.

Nå prøver Saudi-Arabia å nærme seg Vesten. Kronprinsen snakker stadig om å åpne landet, og støtter ikke Tyrkia. Erdogan ønsker å se Tyrkia som en stormakt med ambisjoner, noe som irriterer nabolandene.

De siste innblandingene i Azerbadjans konflikt med Armenia har skapt sinne. Til og med Iran, som selv er et islamistregime, er ikke akkurat overlykkelige over Erdogans rolle i Azerbadjan-konflikten. Erdogan mener at «islam» er i konflikt med Armenia, men Iran ser ut til å ha tatt parti med Armenia, og advarer stadig mot å dra krigen mot dem selv.

- Veien er lang, men det lover bra

Det er klart at mange muslimer tolker karikaturtegningen av profeten Muhammed som et alvorlig angrep på profeten og på islam. Sånn sett har det vært et par online kampanjer.

Men saken handler mye mer om politikk enn om religion, og man må ikke overdrive.

Det ser ut at vi har kommet et stykke lenger enn Rushdie-saken. Veien er fremdeles lang, men det lover bra.

Islamist-regimers overhoder må i hvert fall ikke få definisjonsmakten som «den muslimske verden».