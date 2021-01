Nei. Erna skal ikke si unnskyld

Anette Trettebergstuen i Ap er en av flere som mener Erna Solberg skal si unnskyld til regissør av «Ways of seeing». For hva?

Av Ingalill Sandal, styremedlem i LIM – Likestilling, Integrering & Mangfold. Dette er et debattinnlegg, som gir uttrykk for skribentens meninger.

For at statsministeren sa at; «Jeg tenker at de som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Da må de ha ryggrad til å stå i det.»

Forestillingen smugfilmet boligene til Wara og andre demokratisk valgte politikere og journalister som teaterregissør Pia Maria Roll ikke liker, og viser frem hjemmene til de hun mener er skadelige elementer i det norske samfunnet. Det er slikt nazistene gjorde mot jødene.

I beskrivelsen av teaterstykket på Black Box teatrets hjemmesider står det at skuespillerne «har kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn. Hva er forbindelsen mellom dette miljøet og et stadig sterkere krav om overvåking?» Et oppdrag Roll bekreftet på NRK Dagsnytt 18 den 28.11.2018, der hun beskrev nordmenn som islamofober og muslimhatere, og et land med rasistiske nettverk som bruker Quisling-retorikk. Det gjelder alt fra Spetalen til Jens Stoltenberg.

Erna uttalte helt forståelig at «Vi som politikere skal tåle å stå i fokus og få kjeft for det vi sier og gjør, men det oppleves jo verre når familiene og hjemmene våre trekkes inn, fordi da rammer det de rundt oss».

Så hva er det Erna Solberg skal unnskylde? Skal hun unnskylde seg til en teaterregissør Roll som på NRK Debatten i mars 2019 sa at; «Det som er blitt veldig tydelig er at for å oppnå makt i Norge i dag må du enten være rasist eller du må akseptere rasistisk retorikk på et eller annet vis.»?

Regissøren Roll er kun opptatt av én ting: Å heve seg selv over andre som en vokter av den gode moral, og kategorisere alle som ikke har et like snevert verdensbilde som henne, som rasister, islamofober og quislinger.

Pia Maria Roll har kanskje et edelt motiv med solidaritet med mennesker som skuespilleren i Ways of Seeing, Hanan Benammar, som opplevde at faren ble torturert da han kjempet for algirsk uavhengighet fra fransk koloniherredømme. En av militærlederne, Marie Le Pen, ble senere en kontroversiell politisk leder i Frankrike. Det er også viktig å vise solidaritet med Sara Baban og kurdernes kamp for frihet. Men det løses ikke med Ways of Seeing.

Kunsten skal være fri og de tre bak Ways of Seeing har fått 2,7 millioner kroner i støtte fra Kulturrådet i fjor. Men Roll stigmatiserer sine meningsmotstandere med sin retorikk og bidrar selv til den polariseringen hun er så bekymret for. Hun virker ikke interessert i dialog. Hun bruker sin kunstneriske frihet til å henge ut profilerte politikere, spre konspirasjonsteorier om hemmelige rasistiske nettverk i Norge. Det hadde vært mer til hjelp for de hun bekymrer seg for om hun hadde brukt noe av energien og offentlig kulturstøtte på å engasjere seg i kampen mot økende ungdomskriminalitet, negativ sosial kontroll, arrangerte ekteskap og ufrie ungdommer i æreskulturens fengsel.

Roll er krenket på andres vegne. Det kan hun få slippe. Irakisk flyktning, forfatter, ingeniør, journalist, aktivist, filmregissør, Walid Al-Kubaisi, som forlot oss for tidlig i 2018, sa i sin tale da han mottok Fritt Ords Honnør i 2016: «Det som hindrer den frie debatten, er at muslimer sies å utgjøre en minoritet. Når man blir betraktet som en minoritet blir vi fredet. Jeg er skeptisk til minoritetsretorikken. Vi lever i en globalisert verden, og da kan ikke jeg se at muslimer i Europa er en minoritet. Det er farlig å gi majoriteten immunitet mot friheten ved å gi dem minoritetsstatus - denne minoritetsstatus har hindret utvikling og integrering og har vært et påskudd for å hindre debatten.....»

Roll er en av dem som finner påskudd for å hindre debatten.

