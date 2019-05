Nei, Nancy Pelosi er ikke full på denne videoen

En manipulert video av en tilsynelatende snøvlende Nancy Pelosi, som er demokratenes leder i Representantenes hus, gikk viralt. Men hun var aldri full.

En manipulert video av en tilsynelatende snøvlende Nancy Pelosi, spredt av konservative nettsteder i USA, har gått sin seiersgang i sosiale medier.

En analyse av videoen, som Washington Post og AFP har gjennomført, viser at hastigheten er redusert til 75 prosent, samtidig med at lyden er manipulert.

Det gjør at Pelosi ser ut til å snakke svært sakte og utydelig.

Én versjon av videoen er delt på Facebook av det konservative nettstedet Politics WatchDog og var på mandag sett 2,8 millioner ganger.

Videoen har også gått viralt på YouTube og Twitter.

Blant dem som delte videoen på Twitter, var Trumps personlige advokat Rudy Giuliani. Han slettet den senere.

I kommentarfeltene hevdes det at Pelosi «babler i fylla», mens andre mener at hun har fått hjerneslag eller har tatt sterke medikamenter.

Raser mot Facebook

Ifølge New York Times prøvde Facebook å stoppe videoen, men de kom til kort.

Monika Bickert, som har ansvaret for Facebooks etiske innhold og praksis, uttalte følgende i et intervju med CNN.

- Vi mener det er er viktig at folk selv gjør seg opp et informert valg om hva de skal tro på. Vår jobb er å gi ut riktig informasjon, sier hun til CNN.

- Vi er ikke i nyhetsbransjen. Vi er i sosiale mediabransjen, uttalte hun også.

Monika Bickert har ansvaret for Facebooks etiske innhold og praksis. Foto: CNN

Uttalelsen får New York Times-skribenten Kara Swisher til å rase.

- Dette er latterlig. Det eneste denne hendelsen viser oss, er hvor eksperter Facebook er blitt på å hviske ut linjene mellom enkle feil og tilsiktet bedrag, og på denne måten oppheve sitt ansvar som den største nyhetsformidleren på planeten, skriver Swisher i sitt innlegg som bærer tittelen « Nancy Pelosi and Fakebook’s Dirty Tricks».

- Denne uken, i motsetning til YouTube, bestemte Facebook seg for å vise frem en video som på en bevisst og ødeleggende måte fikk det til å fremstå som om Nancy Pelosi var full og kanskje gal. Det var hun ikke. Hun var derimot et offer for et åpenbart skitten triks av en tvilsom aktør med en Facebook-side som heter Politics WatchDog, skriver hun.

Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, har nå slettet denne Twittermeldingen. Foto: Twitter

Trump omtalte Pelosi som «gale Nancy» og «rotehue»

Videoen dukket opp kort tid etter at Trump i velkjent stil omtalte Pelosi som «gale Nancy» og «et rotehue», noe som igjen var et svar på at hun stilte spørsmål ved presidentens mentale helse og ba hans nærmeste gripe inn «til beste for landet».

– Jeg skulle ønske at hans familie eller hans administrasjon eller hans medarbeidere grep inn til landets beste, sa Pelosi på sin ukentlige pressekonferanse torsdag i forrige ke.

– Kanskje han ønsker å ta permisjon, foreslo hun.

I en Twitter-melding senere på dagen gjenga Pelosi også Trumps tidligere uttalelse, der han beskrev seg selv som «et svært stabilt geni».

Den siste ordstriden mellom de to ble innledet da Trump inviterte Pelosi og andre demokratiske ledere til et møte i Det hvite hus, som han stormet ut fra etter tre minutter.

Pelosi er imot riksrettsprosess

Om lag 20 demokratiske kongressrepresentanter presser nå på for å starte en riksrettsprosess mot Trump, men det er Pelosi sterkt imot.

Hun vil heller ha en systematisk prosess der Kongressen bruker granskninger og finner fram til fakta når det gjelder om Trump har forsøkt å stanse Mueller-granskningen.

Foto: Twitter

Den har tidligere konkludert med at Russland forsøkte å påvirke valget i Trumps favør i 2016.

Pelosi frykter at Trump vil tjene på en riksrettsprosess, og at det vil øke sjansene hans for å bli gjenvalgt neste år.

Kilder: CNN/New York Times (NTB/Nettavisen)