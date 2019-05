Nekter å montere ny strømmåler - strømselskapet har stengt strømmen

Sju personer er uten strøm og flere hundre har fått varsel om stengning når Eidsiva energi bytter til nye AMS-målere.

- Jeg synes det er en umenneskelig måte å gjøre ting på, sier Lasse Rom i Brumunddal. I mange år har han tilrettelagt boligen sin for el-sensitive mennesker. Et hus som ligger langt ute i skogen for å unngå stråling. Nå krever Eidsiva Energi at han skal installere ny måler i huset, men Rom nekter.

- Selv om el-sensitivitet ikke er en offentlig anerkjent diagnose, så har jeg i mange år levd tett på mennesker som virkelig har plager i hverdagen. De får hjertebank, søvnløse netter og sprukket hud. Jeg har sett mennesker bli så syke at de må bo i campingvogn og rømme til skogs, sier Rom.

Gjennom årene har mange mennesker søkt tilflukt i huset hans i Brumunddal. Nå frykter han at en ny AMS-måler skal gjøre huset hans ubeboelig for el-sensitive. Derfor har han sagt nei til montering av AMS-måler.

HUS I SKOGEN: Lasse Rom har et hus langt fra strømkabler og andre ting som kan påvirke el-følsomme. Foto: (privat)

Stengt strømmen

Nå har Eidsiva stengt strømmen. Han er ikke alene.

- Vi har stengt strømmen hos 11 stykker totalt. Fire har blitt gjenåpnet igjen i dag, så det er sju stykker som ikke har strøm, sier prosjektleder AMS-målere i Eidsiva Energi, Tomas Arnewid, til Nettavisen.

I tillegg har selskapet sendt ut varsel om stengning til 470 privatpersoner og bedrifter, hvorav 160 nå har skiftet strømmåler. Arnewid sier at det er ulike årsaker til at personer og bedrifter ikke har skiftet strømmålere etter gjentatte purringer.

Noen ønsker ikke de nye AMS-målerne fordi de mener at de nye målerne avgir kraftig stråling, og at de er skadelige for el-sensitive personer. Nettavisen har også tidligere skrevet om denne problematikken.

- Har du legeerklæring så får du strømmåler uten kommunikasjonsmodul. Da avgir denne måleren like lite stråling, og er like «dum», som de gamle målerne, sier Arnewid.

Men for Rom, er ikke de nye målerne gode nok, selv uten sender-enhet.

TELEFON MED LEDNING: For å unngå mobiltelefoner i huset, bruker Lasse Rom en telefon med ledning. Foto: (privat)

- Alt i huset mitt er lagt til rette for å ta imot mennesker som virkelig sliter i hverdagen. Så kommer Eidsiva og trer den nye måleren over hodet på oss. Det er diktatoriske tendenser som finnes i andre land vi ikke vil være bekjent med, sier Rom.

Arnewid sier at Eidsiva har forsøkt å tilrettelegge for AMS-målere ved å tilby målere uten sender, og målere montert utenfor huset.

Må bytte ut alle

- Hvorfor er dere så knallharde på at folk ikke kan beholde de gamle målerne?

- Vi kan ikke stole på de gamle strømmålerne, og før eller siden så må de byttes. De gamle strømmålerne har egentlig sittet alt for lenge hos kundene, fordi vi har ventet med å bytte til vi fikk de nye AMS-målerne. Noen kan nok fungere bra i dag, men før eller senere må de skiftes ut. Nå har vi et prosjekt der vi skifter alle, og kan ikke ha noen gamle igjen, sier Arnewid.

TOK STRØMMEN: Lasse Rom måtte flytte frysevarene til arbeidsplassen da strømselskapet kuttet strømmen til privatboligen hans. Foto: (privat)

Han mener at nye AMS-målere uten sender bør være fullgod erstatning for de gamle målerne. AMS-måler uten sender, kommer med en ekstra årlig kostnad på 283 kroner.

- Hvorfor må disse menneskene, som har fått legeerklæring på at de ikke skal ha sender, betale ekstra?

- Det er en ekstrajobb med å purre på manuell månedlig avlesning av strømmåleren. I tillegg må vi ut en gang i året og fysisk avlese måleren selv. Dette gir oss en ekstrakostnad som denne kundegruppen må betale for selv, sier Arnewid.

- Umenneskelig

Stortingspolitiker Tor Andre Johnsen (Frp) fra Hedmark sitter i transportkomiteen på Stortinget. Han forsøker nå å hjelpe de som nå har mistet strømmen fordi de opplever å bli syke av nye målere.

JOHNSEN: Stortingspolitiker Tor Andre Johnsen, Frp. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Jeg synes dette blir ubarmhjertig. Det er brutalt å kutte strømmen til folk, og det får alvorlige konsekvenser. Vi snakker ikke om folk som er vanskelige og ikke vil betale regninga. Dette er mennesker som har måtteflyttet langt uti skogen for å komme unna stråling, slik at de kan fungere best mulig. De er veldig sensitive ovenfor el og stråling, noe som gjør at det virkelig sliter i hverdagen, sier Johnsen.

Han har vært i kontakt med både Eidsiva og kolleger i Stortinget og i regjeringsapparatet for å finne en løsning.

- Det er vanskelig, men jeg skal ikke gi meg, sier han.