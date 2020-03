Nekter å ta koronatrusselen på alvor: - Dette er en fantasi!

Nå reagerer landets befolkning kraftig mot presidenten.

«Dette er en fantasi. Det er et triks».

Slik omtaler Brasils president, Jair Bolsonaro, koronakrisen som i disse dager herjer verden over.

I Brasil er det i skrivende stund 2274 bekreftede smittetilfeller, og landet har så langt 47 dødsfall direkte knyttet til koronaviruset.

Til tross for dette, mener presidenten i landet at viruset kun påvirker de over 60 år - og at han selv ikke ville merket effekten av viruset om han hadde blitt smittet.

- Det første politiske selvmordet på riksdekkende tv

Tirsdag kveld holdt presidenten en ny tale til folket - en tale som har fått flere til å reagere med sinne og vantro.

- Viruset har ankommet, vi bekjemper det og snart er det borte. Livene våre må fortsette. Jobber må beholdes. Ja, vi må rett og slett gå tilbake til normalen, sa presidenten på en TV-overført tale.

- Et mindre antall stater og fylker må gi opp brent-jord-taktikken sin, som å stenge offentlig transport, stenge markeder å be folk om å holde seg hjemme. Det som skjer rundt omkring i verden nå viser at risikogruppen er de over 60 år, så hvorfor stenger vi skoler? 90 prosent av oss vil ikke engang merke det om vi er smittet.



I Brasil var det en økende tro på at presidenten selv hadde blitt smittet av koronaviruset, etter en rekke rapporter om at militærsykehuset Bolsonaro testet seg på holdt tilbake navn på de offentlige smitte-listene. Det var derfor ventet at det var dette presidenten ville avdekke under talen sin til folket, men det de fikk servert var noe helt annet.

- I mitt tilfelle, gitt min bakgrunn som atlet - så ville jeg ikke trengt å bekymre meg om jeg var smittet av viruset. Jeg hadde ikke følt noen verdens ting. I verste fall ville jeg opplevd det som en mild influensa, sa presidenten.

- Det første politiske selvmordet som ble sendt direkte på riksdekkende radio og tv, skrev den anerkjente brasilianske journalisten på Twitter like etter sendingen.

- Et medietriks

Til tross for en jevn økning av koronatilfeller i Brasil, har presidenten selv hardnakket stått fast på at det hele i beste fall er en overdrivelse - og i verste fall ren lureri fra sine egne støttespillere, såvel som pressen.

Ord som «løgn», «hysteri» og «mild influensa» går igjen i presidentens uttalelser. Befolkningen i landet har selv protestert mot presidentens standpunkt fra sine egne hjem og balkonger ved å slå på kasseroller.

PROTESTER: En mann protesterer fra sin egen balkong i Rio de Janeiro. Foto: Ricardo Moraes (Reuters)

Det synes den høyrevridde presidenten svært lite om.

- Folket mitt vil snart innse at de har blitt lurt av guvernørene og store deler av pressen når det kommer til koronaviruset. Protestene er en skamløs kampanje mot landets overhode... De prøver å tvinge meg ut på alle mulige måter, tordnet presidenten så sent som på søndag.

Det ironiske i det hele, er at presidenten selv oppfordret til demonstrasjoner tidligere i mars, men da for å protestere mot hans politiske motstandere. Under den demonstrasjonen deltok Bolsonaro selv - og tok seg god tid til å hilse- og klemme på sine tilhengere.

TETT I TETT: Her er Brasils president, Jair Bolsonaro, i tett kontakt med sine tilhengere midt i mars. Foto: Adriano Machado (Reuters)

- Presidenten lever i et alternativt univers

Det har slått dårlig ut på meningsmålingene i Brasil.

Mandag viste nemlig to individuelle målinger at befolkningen i Brasil mener presidenten langt på vei har sviktet i håndteringen av koronakrisen.

Ifølge Ibope mente 48 prosent av befolkningen i storbyen Säo Paulo at presidentens håndtering av situasjonen var «grusom». En annen måling, gjort av Datafolha, viser at 51 prosent av landets rikeste og 46 prosent av de med universitetsutdannelse var svært lite imponert over presidentens tiltak.

Til tross for dette, skrev nylig politisk kommentator for avisen Estado de Sao Paulo, at støtten til Bolsonaro fortsatt var tilstede.

«BOLSONARO UT»: Det står det på dette bildet som ble prosjektert på en husvegg i Sao Paulo samtidig som presidenten holt sin siste appell til folket. Foto: Amanda Perobelli (Reuters)

- Vi må anerkjenne at mange Bolsonaristas forblir nettopp det - Bolsonaristas. Jeg har selv venner med høy utdannelse, advokater og diplomater, som tror på alt han sier... Presidenten har fortsatt mange støttespillere. Men så er det heldigvis andre som stemte på han i 2018, som nå innser at noe er veldig galt og at presidenten lever i et alternativt univers.

Jair Bolsonaro tok over presidentembetet i Brasil i 2019, som Michel Temers etterfølger. Bolsonaro omtales som en nasjonalist, og er kjent for sin klare dreining mot høyresiden av det politiske bildet.

Bolsonaro har jevnt over opprettholdt sin popularitet blant landets mest velstående befolkning - og idrettstjerner, men har gradvis sunket på meningsmålingene siden innsettelsen hos resten av befolkningen.