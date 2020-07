Nekter fire millioner briter å gå på besøk til hverandre

Mer enn fire millioner briter rammes av myndighetenes nye restriksjoner for hjemmebesøk.

Manglende respekt for reglene om sosial distansering er argumentet britiske myndigheter bruker for de nye restriksjonene i deler av England som ble varslet sent torsdag kveld.

- Smittespredningen skyldes i stor grad husholdninger som møtes uten å følge reglene om sosial distansering. Så fra og med midnatt har folk fra ulike husstander ikke lov til å møte hverandre innendørs i disse områdene, varslet Storbritannias helseminister Matt Hancock på Twitter sent torsdag kveld.

Restriksjonene som nå berører innbyggere i Greater Manchester, Blackburn/Darwen, Burnley, Hyndburn, Pendle, Rossendale, Bradford, Calderdale og Kirklees, kommer bare få uker etter at det ble lempet på smitteverntiltak over hele England.

De nye reglene, som trådte i kraft fra midnatt, innebærer at personer fra en husstand ikke kan møte andre husstander for eksempel i sine hjem eller hager, melder BBC News fredag og anslår at tiltaket rammer mer enn 4 millioner briter. Det er fortsatt åpning for å gå på pub og restauranter, men ikke blande seg med folk fra andre husholdninger.

Kunngjøringen kommer i kjølvannet av raskt stigende smittetall flere steder i landet.

- Vi treffer dette tiltaket med tungt hjerte, men vi kan se økende forekomst av covid-19 over hele Europa og er fast bestemt på å gjøre det som er nødvendig for å holde mennesker trygge, opplyser helseminister Matt Hancock.

Både statsminister Boris Johnson og helseministeren har de siste dagene uttrykt bekymring for en andre smittebølge:

- Jeg er redd vi begynner å se tegn på en andre bølge i pandemien, advarte Johnson under et besøk i North Yorkshire torsdag.

Smitteutviklingen i Europa gjør at norske myndigheter fraråder reiser til Belgia fra 1. august og at Folkehelseinstituttet har varslet at land som Tsjekkia, Sveits, Østerrike og Frankrike kan bli fjernet fra grønn liste raskt.

Frykter «bølge nummer to»

Boris Johnson sier at tallene for Storbritannia viser at det går rett vei i Leicester, den første byen der lokal nedstengning ble nødvendig, men at man ikke kan utelukke en «ødeleggende bølge nummer to» også i Storbritannia.

Statsminister Boris Johnson under et besøk i North Yorkshire torsdag. Foto: Charlotte Graham/daily Telegraph (Pa Photos)

- Vi må ikke narre oss selv og tro at faren nå er over. Det er det ikke, understreket statsministeren torsdag ifølge Sky News.

I 30 områder rundt om i Storbritannia «bobler» smittetallene, slik statsministeren uttrykker.

Stedene med det høyeste smittetrykket nå (smittetall per 100.000 innbyggere i parantes) er Blackburn/Darwen (85,3), Leicester (57,7), Oldham (53,1), Bradford (44,9) og Trafford (39,3). Calderdale, Rochdale og Sandwell ligger også høyt.

Myndighetene i Storbritannia varslet torsdag en innskjerping av karantenereglene med krav om at de med symptomer skal i isolasjon i 10 dager i stedet for sju. De som har vært i nærkontakt med noen som har testet positivt for covid-19 må fortsatt tilbringe 14 dager hjemme.

Vil gi leger WhatsApp

Helseminister Matt Hancock har også varslet tiltak for å forenkle byråkratiet og åpne for at helsevesenet skal kunne ta snarveier i kampen mot pandemien.

Et av tiltakene vil være at leger skal kunne bruke chattetjenesten WhatsApp i kontakten med pasienter. Helseministeren ber byråkratene i det nasjonale helsevesenet (NHS ) bidra i en idedugnad om hvordan tjenestene kan effektiviseres, skriver The Telegraph.

Høy overdødelighet

En britisk analyse av dødelighet uansett årsak i Europa under koronapandemien viser en ekstraordinær stigning, langt over det vanlige snittet i årene 2015 til 2019, i flere land.

I første halvdel av 2020 var det England som kunne vise til den høyeste overdødeligheten, mens det var Nord-Italia som hadde det største avviket totalt, 847,7 prosent over snittet, viser rapporten fra Office for National Statistics.

Det var Bergamo som i ukene 8 til 24 (fram til 12. juni) overskred snittet med 847,7 prosent. I Storbritannia var det Brent som hadde den verste overskridelsen, 357,5 prosent.

Analysen viser blant annet til en indikator for overdødelighet som kalles Relative age-standardised mortality rate (rASMR), som er ukentlige tall for dødelighet, der avviket fra antall dødsfall registrert over femårsgjennomsnittet (2015-2019) beregnes. Det endelige tallet som brukes viser prosentvis endring i dødeligheten i 2020 sammenlignet med det som ville vært forventet i en gitt uke basert på snittet i perioden 2015 til 2019.

I løpet av uke 15 (til 10. april) viste denne indikatoren for overdødelighet ekstreme verdier i Europa med konsentrerte utbrudd av covid-19 blant annet i deler av Spania, Nord-Italia, Øst-Frankrike og Paris, Belgia, store deler av Storbritannia, Stockholm og det sentrale Sverige.