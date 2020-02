Nekter IS-kvinne å få tilbake statsborgerskapet

Britiske myndigheter sier nei til IS-kvinnen Shamima Begum (20) som nå ønsker å komme tilbake fra Syria.

Shamima Begum (20) er født og oppvokst i London, og rømte til Syria som 15-åring, etter å ha blitt radikalisert av videoer på internett. Der giftet hun seg med en nederlandsk IS-kriger, og fikk først en sønn, deretter to barn til.

Som i Norge, pågår det en debatt i Storbritannia om hva de skal gjøre med IS-brudene i flyktningleire i Syria. Mens Norge har hentet hjem en IS-kvinne og hennes barn, står britiske myndigheter steilt på at Begum ikke får komme tilbake.

- Jeg var bare en husmor. Jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg håper på vegne av meg selv og barnet mitt at de lar meg returnere, for jeg ikke kan bo i denne flyktningleiren for alltid, sa Begum til Sky News.

- Ikke statsløs

Men i motsetning til Norge, valgte britiske myndigheter å frata Begum statsborgerskapet, og dermed nekte henne å komme til Storbritannia.

Britiske myndigheter har nå avvist anken fordi Begum selv ikke er i Storbritannia, og derfor ikke kan tilføre ankeforhandlingen noe. Domstolen sier også at Storbritannia ikke har gjort Begum statsløs, fordi hun i tillegg til det britiske passet også var statsborger av Bangladesh, skriver The Guardian.

Begums foreldre kommer fra Bangladesh, og den unge kvinnen har beholdt deres statsborgerskap, selv om hun er født og oppvokst i Storbritannia, og også var britisk statsborger.

Shamima Begum, i midten i sikkerhetskontrollen på Gatwick på vei til Tyrkia og IS i 2015. Hun er blitt fratatt sitt britiske statsborgerskap, og får det heller ikke tilbake. Foto: (Foto: Metropolitan Police via AP / AP / NTB scanpix)

Fikk tre barn

Bangladesh på sin side anser ikke Begum for å være en bangladeshisk borger. Hun er født i Storbritannia, og hun har aldri søkt om bangladeshisk statsborgerskap, var myndighetenes svar da saken kom opp i fjor.

I Syria skal Begum ha giftet seg med nederlandske Yago Riedijk, ti dager etter ankomst til landet. De fikk til sammen tre barn, hvorav to døde av sykdom eller feilernæring i tiden IS holdt sine siste områder i Baghuz. Det tredje barnet døde i al-Hawl-leiren.

- Dra til helvete

Debatten om IS-kvinnenes skjebne har vært knallhard i Storbritannia, særlig ettersom Begum viste lite anger over å ha reist til Syria og IS.

En av de som har uttalt seg knallhardt mot IS-brudene, er den britiske tv-verten Piers Morgan.

- Dra til helvete og du kan råtne der, skrever han i en kommentar for Daily Mail, og ba flere land stå sammen mot IS-bruder og andre sympatisører, som nå ønsker å komme hjem fra Irak og Syria.

Morgan mener hun selv valgte å reise til Syria for å være sammen med «verdens verste terrorister», for å ha sex med dem, lage mat til dem og elske dem.

