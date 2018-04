Nektes å felle tre: - Latterlig

Nesten ikke til å tro.

SLEMDAL (Nettavisen): Det 25 meter høye grantreet som skygger for solen hos Kari Kveseth ønsker alle - unntatt Oslo kommune - vekk.

Plan- og bygningsetaten i kommunen sier blankt nei fordi trestammen er mer enn 90 centimeter, ifølge NRK.

«Store trær er verdifulle og gir karakter»

«Store trær er verdifulle og gir karakter, miljø- og naturverdi for enkelteiendommer og nærområder. Videre oppmuntrer trær til lek og aktivitet,» heter det i avslaget.

Tenker på naboene

Nettavisen har snakket med Kveseth, som mener de leverte en godt begrunnet søknad.

- Naboene og jeg var enige om at treet er i veien og skygger for solen. Jeg ønsker å bevare et godt naboskap, sier hun.

Saken har rullet en stund.

- Etter første avslag, anket vi - og så fikk vi påny avslag, sier hun.

- Latterlig



- Hva kan dere gjøre videre?

- Nå kan vi ikke gjøre mer enn å håpe på at myndighetene snur i saken. Avslaget betyr i praksis at alle må søke for å felle trær av denne størrelsen, sier hun oppgitt.

Kveseth forteller at hun er opptatt av hvordan byen ser ut og at vi skal ha nok trær:

- Men dette blir bare latterlig. Her er det jo trær overalt!

- Rigid og forkantet



Nettavisen har også snakket med en av naboene, Knut Olav Tveit, som er styreleder i sameiet for Jegerkollen.



- Saken er ikke styrebehandlet hos oss, så jeg uttaler meg på egne vegne, men dette er så rigid og firkantet, i et området hvor det felles trær hele tiden, sier Tveit oppgitt til Nettavisen - og legger til at:



- Alle ønsket å felle treet, men så begrunnes avslaget med at «store trær er verdifulle og gir karakter, miljø- og naturverdi for enkelteiendommer og nærområder. Videre oppmuntrer trær til lek og aktivitet».

Han mener saker som dette svekker folks tillit til politikerne.

- Ikke rart det blir politikerforakt. Vi bor jo rett ved siden av Nordmarka, der er det jo ikke annet enn trær, sier Tveit, som håper byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) gjør om vedtaket.



- Det er ingen skam å snu, så her er det bare å håpe at Oslo kommune ser urimeligheten i vedtaket, sier Tveit.

Forsvarer praksisen



Men byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) forsvarer den strenge praksisen:

– I en by som Oslo, som vokser så mye, så er det utrolig viktig å ta vare på de grønne områdene. Trærne bidrar til livskvalitet, bedre luft og biologisk mangfold, så særlig siden vi er i den situasjonen vi er i mener jeg det er viktig å ta vare på flest mulig av trærne i byen, sier Marcussen til NRK.

