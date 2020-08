Nektet å bruke munnbind i en matvarebutikk - truet butikkansatt med fengsel og søksmål

En kvinne sa hun var fra organisasjonen «Freedom to Breathe Agency».

Organisasjonen, som på norsk kan oversettes til «byrået som gir frihet til å puste», er en organisasjon som har blitt svartelistet at det amerikanske justisdepartementet.

- Ikke bli lurt av disse. «Freedom to Breathe Agency» eller «FBTA» er ikke en offentlig etat, har advokat Matthew Martin i det amerikanske justisdepartementet sagt tidligere.

Det er likevel personer i USA som påstår de er medlemmer av denne organisasjonen, og som dermed nekter å bruke munnbind selv om det er pålagt.

Skjelte ut ansatt

I California nylig ble en kvinnelig ansatt truet med søksmål og sjikanert av en kvinne, som påsto hun var et medlem av «Freedom to Breathe Agency». Hun hadde til og med papirer som skulle «bevise» hennes rett til å ikke bruke munnbind. I delstaten ble det tidligere i sommer påbudt med munnbind innendørs i det offentlige rom, men som man ser av det sjokkerende klippet nedenfor, nekter kvinnen i videoen å føye seg etter reglene:

Kvinnen, som ble identifisert som byråets grunnlegger Lenka Koloma, skjelte ut den butikkansatte ved å si at det var hennes «konstitusjonelle rett» å ikke bruke munnbind. Hun truet også med søksmål og fengsel.

- Jeg gikk opp til henne, og sa at hun skulle bruke munnbind. Hun svarte bare, «nei, jeg trenger ikke å bruke munnbind». Da dro hun frem kort og papirer som fortalte at hun var fra «FTBA», og ifølge papirene kunne jeg få en fengselsstraff på tre til fem år eller bli saksøkt for 10.000 dollar, sa Liz Chavez, den kvinnelige butikkansatte, til Buzzfeed.

- Tillater meg ikke å bruke munnbind

Buzzfeed har også snakket med Koloma for å få hennes versjon av saken, og hun var helt klar på at standpunktet hennes var det samme.

- Jeg har et medisinsk, helsemessig og religiøst standpunkt som ikke tillater meg å bruke munnbind, hevdet Koloma.

Hun sa videre at en person som Chavez, ikke kan oppføre seg som en lege, og derfor var det på sin plass å true med et søksmål.

- Vi er en legitim organisasjon. Det er ingenting ulovlig med oss, mente også kvinnen.