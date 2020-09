Nektet å gå med maske - satt til å grave ned korona-lik

De åtte personene fikk en helt spesiell straff for ikke å gå med ansiktsmaske.

NEW YORK (Nettavisen): Nylig ble åtte personer i Gresik-regionen på Øst-Java beordret til å grave ned likene til personer som hadde dødd som en følge av koronaviruset.

Dette ble gjort som en straff for at de ikke hadde gått med ansiktsmaske ute offentlig, melder The Jakarta Post.

- Avskrekkende effekt mot nye lovbrudd

Sjefen for de lokale myndighetene i Cerme, navngitt som Suyono, sier at han bruker dette som straff til avskrekkelse, for å få alle til å gå med ansiktsmaske offentlig. Han beordrer derfor de som ikke går med maske om å grave ned lik på den offentlige kirkegården i landsbyen Ngabetan.

- For tiden er det bare tre tilgjengelige personer til å grave ned de døde, så da tenkte jeg like godt på sette disse personene til å jobbe med dem, sier Suyono.

- Forhåpentligvis kan dette skape en avskrekkende effekt mot nye lovbrudd, sier Suyono.

Han sier til tribunnews.com at de er påpasselig med å sørge for at de som graver ned de døde, ikke deltar i selve begravelsen.

Munnbind-nektere legges i kister

I begynnelsen av september ble det også kjent at folk som nekter å bruke munnbind i den indonesiske hovedstaden Jakarta kan velge mellom flere straffer som bot, samfunnstjeneste eller å bli hånet i en kiste, skriver NTB.

Det er myndighetene i Øst-Jakarta som har innført den uvanlige straffen, der hensikten er at de som bryter munnbind-reglene skal ligge i kista og tenke over de potensielt dødelige konsekvensene av sine handlinger.

Myndighetene øst i Jakarta har innført «håne»-kister som en mulig straff dersom man bryter munnbind-reglene. Her ligger en mann i en åpen «håne»-kiste etter å ha brutt reglene for bruk av munnbind i Jakarta. Foto: AP Photo/Achmad Ibrahim

– Tenk over hva som skjer hvis du får covid-19, sier en tjenesteperson til en lovovertreder mens han ligger i en åpen kiste i en video som har gått viralt på internett.

Abdul Syukur er en av dem som er blitt tatt uten munnbind. Han sier han valgte å ligge i en åpen kiste som straff, siden han ikke har penger til å betale boten på 17 dollar.

– Jeg kunne ha valgt å betale boten, men jeg hadde ikke penger, sier han.

3.048 smittet på ett døgn

Indonesia har så langt 225.030 smittede og 8965 døde, ifølge de siste tallene fra Worldometer.

8. september passerte de en milepæl da hele 3048 nye smittetilfeller ble registrert på ett døgn, ifølge NTB.

På ferieøya Bali har antallet smittede blitt tredoblet etter at øya ble åpnet for innenlandske turister i slutten av juli.

– Det skyldes ikke de besøkende i seg selv. Men gjenåpningen har fått folk til å senke guarden, sier epidemiolog Ady Wirawan, ifølge NTB.