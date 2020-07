Nest hardest rammet i verden: Presidenten la ned munnbind-veto

I Brasil dør i gjennomsnitt 1.000 personer hver dag med koronasmitte.

Mens antall nye smittetilfeller og koronadødsfall har en nedadgående kurve flere steder i verden er situasjonen på ingen måte under kontroll i Brasil:

SMITTETALL: Grafen fra Oxford-universitets prosjekt Our World in Data viser smittetallene i USA, Brasil og India sammenlignet med flere andre land. Foto: Our World in Data

Den siste måneden har det i gjennomsnitt dødd over 1.000 personer hver eneste dag i Brasil, som har passert både Storbritannia, Italia og Spania når det gjelder koronadødsfall, og ligger nå bare bak USA, viser tall fra WHO.

Over 1,5 millioner mennesker er eller har vært smittet med viruset.

Lørdag stilte Brasils president Jair Bolsonaro uten munnbind da han feiret USAs nasjonaldag, viser et bilde fra en av Brasils største aviser, O Globo:

Brasils president Jair Bolsonaro stilte uten munnbind da han lørdag feiret USAs nasjonaldag. Foto: Faksimile fra O Globo

Dagen før hadde han lagt ned veto mot obligatorisk munnbind på private sammenkomster.

Les også: Buenos Aires-området stenges ned

Presidenten delte også bilder av seg selv og flere andre på sosiale medier. Blant dem var fire ministre, flere rådgivere og USAs ambassadør Todd Chapman.

Veto mot munnbind

Helseeksperter anbefaler sosial distanse og munnbind når dette ikke er mulig for å unngå koronasmitte.

I tillegg til private sammenkomster ville loven Bolsonaro fredag la ned veto mot, også medført påbud om munnbind i kirker, på skoler, i butikker og fabrikker.

Han har imidlertid gitt grønt lys for obligatorisk bruk av munnbind ute på gaten og på kollektivtransport.

Det har vært flere demonstrasjoner mot den alvorlige koronasituasjonen i landet de siste dagene.

PROTESTER: Demonstranter i Sao Paolo 4. juli holder oppe bilder av mennesker som har dødd med koronasmitte eller av politivold siden Bolsonaro kom til makten. Foto: Carla Carniel (Reuters / NTB scanpix)

Rekord i daglige smittetilfeller

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder natt til søndag om 212.326 nye koronasmittede i verden i løpet av lørdag. Det er den største daglige økningen i smittetilfeller som er registrert.

Les også: Protester mot fotball i Brasil

Den største økningen kom i Nord- og Sør-Amerika med 129.772 nye tilfeller av covid-19-smitte. Det siste døgnet har 3.393 mennesker dødd av eller med koronaviruset i den delen av verden.

Nærmere halvparten av de nye tilfellene ble rapportert i USA eller Brasil, med henholdsvis 53.213 og 48.105 nye smittede, ifølge tallene fra WHO.

Det er nå over 11,3 millioner smittede i hele verden, viser oversikten til Worldometers. Hele 532.405 er bekreftet døde.