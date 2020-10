Nest høyeste tall på koronasmittede på ett døgn, men det er én ting du bør vite

Nå oppdages 40 prosent av covid-19-tilfellene i Norge, anslår Folkehelseinstituttet.

OSLO (Nettavisen, NTB): Det var ved midnatt registrert 19.068 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Døgnøkningen på 403 er den nest høyeste under pandemien.

Samtidig oppdages langt flere tilfeller nå enn i våres. Folkehelseinstituttet anslår i sin siste ukerapport at man nå oppdager 4 av 10 tilfeller mot 1 av 10 i begynnelsen av pandemien.

De siste to dagene er økningen på 727 meldte smittetilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Økningen er den nest høyeste på ett døgn så langt under pandemien. Bare døgnet fram til tirsdag denne uka har hatt en høyere økning, med 433, melder NTB.

MELDTE TILFELLER: Diagrammet fra Folkehelseinstituttet viser antall meldte covid-19-tilfeller etter prøvetakingsdato. Den grønne kurven er summen av tilfeller til enhver tid. Søylene viser nye tilfeller fra dag til dag. Foto: (Folkehelseinstituttet)

Høyere enn i mars

De tre siste døgnene har alle hatt økninger som ligger over den tidligere toppnoteringen fra 24. mars, da det ble registrert 313 nye tilfeller på ett døgn.

For én uke siden var økningen på ett døgn 192 meldte tilfeller.

ØKENDE ANTALL TESTER: Diagrammet viser laboratorieundersøkelser for SARS CoV-2 per uke per person, testhendelse og prøve for perioden 24. februar til 25. oktober 2020. Grønn kurve viser antall tester, rød kurve personer testet og blå kurve førstegangstestede. Foto: Trond Lepperød (Folkehelseinstituttet)

Betydelig økning i testkapasitet

Det har vært en betydelig økning i testkapasiteten siden begynnelsen av august.

Ifølge FHI indikerer matematisk modellering svakt økende smittespredning fra september med et reproduksjonstall fra 1. oktober på 1,0 (95% CI 0,9-1,1). Modellen viser et mye høyere smittetrykk i mars-april enn nå i oktober og estimerer at om lag 1 av 10 tilfeller ble oppdaget i begynnelsen av pandemien, mens i september og oktober ble rundt 4 av 10 tilfeller oppdaget.

Totalt 1.310.643 unike personer (førstegangstestede) har vært testet for covid-19 til og med 25. oktober 2020 i Norge, ifølge Folkehelseinstituttets siste ukerapport. Dette utgjør nær 24 prosent av befolkningen. For samme periode har totalt 1.600.969 personer blitt testet over tid og 1.694.136 tester blitt utført.

KORONATESTER: I dette diagrammet fra Folkehelseinstituttet vises antall testede personer siden utbruddet startet holdt opp mot andelen positive prøver (blå kurve). Det testes nå langt flere enn det gjorde i våres, og vi ser at antallet negative tester har gått kraftig opp. Foto: (Folkehelseinstituttet)

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

49 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var onsdag registrert 280 døde som følge av sykdommen.

FHI: - Situasjonen har forverret seg

Økningen i smittetilfeller meldt i FHIs ukerapport for uke 43 var 1686 tilfeller, en økning på 79 prosent fra uken før.

Onsdag gjorde Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg det klart at dette gir grunn til bekymring:

- Situasjonen har forverret seg betydelig, uttalte hun.

Stoltenberg understreket videre at man ikke har tilstrekkelig oversikt over importsmitte og at man ser en stigende trend i sykehusinnleggelser.

Det var 33 nye sykehusinnleggelser i uke 43, det høyeste siden uke 17 på vårparten.

- Dette kan underbygge at smittespredningen i befolkningen nå er økende, ifølge Stoltenberg, som ba kommunene og sykehusene forberede seg:

- Vi kan forvente å se en økning i sykehusinnleggelser og dødsfall i ukene som kommer.

Også for null-kommuner

Regjeringens nye nasjonale koronatiltak trådte i kraft onsdag, blant annet med råd om å ikke ha flere enn fem gjester, samt en oppfordring om å kutte ned på sosial omgang.

Onsdag oppfordret helseminister Bent Høie (H) også kommuner uten smitte til å følge de nye reglene.

- Vi har hatt 150 små og store smitteutbrudd siden august. Vi vet ikke hvor det neste kommer. Det kan starte i en middag i en kommune hvor det ikke har vært registrert smitte på månedsvis, sa Høie.

Torsdag har regjeringen - denne gang ved kommunaldepartementet - kalt inn til nok en korona-pressekonferanse.

Starter utprøving av hurtigtester

Utprøvingen av de nye hurtigtestene som kan oppdage korona etter få minutter, starter mandag 2. november på Aker teststasjon i Oslo.

– Da vil vi få mer erfaringer med hvordan testene fungerer i forhold til dem vi bruker i dag, sa direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til NTB under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Hurtigtestene vil gi prøvesvar i løpet av 15–20 minutter. De vil dermed også øke testkapasiteten betraktelig, opplyste Helsedirektoratet i en pressemelding 22. oktober.

Hurtigtestene kan også gi folk mulighet til å teste seg for korona i sitt eget hjem.

– På basis av utprøvingen, vil vi lage en plan for hvordan hurtigtestene skal brukes i ulike deler av helsetjenesten, og eventuelt om de kan brukes som en type hjemmetest, sa Guldvog.

– Dette er det ikke konkludert med enda, la helsedirektøren til.

(Saken er skrevet på bakgrunn av NTB-artikler, FHIs ukerapport for uke 43 og regjeringens pressekonferanser i uke 44).