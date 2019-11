Nesten 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune

Oslo kommune har brutt arbeidsmiljøloven mer enn dobbelt så mange ganger som det som har vært kjent tidligere, viser tall NRK har fått.

De 15 bydelene i Oslo opplyser til NRK at de har brutt arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 135.596 ganger. Tallene gjelder for perioden 2016 til september i år og kom etter at NRK ba om innsyn hos bydelene.

Bydelene opplyser til NRK at det er svakheter i tallene fordi det er inngått lokale arbeidsavtaler som ikke er lagt inn i datasystemet.

I midten av oktober ble det avdekket 113.122 brudd i kommunens etater. Med de nye tallene fra bydelene er antallet brudd i Oslo kommune oppe i 248.718.

Oslo kommune er for tiden under gransking av både Arbeidstilsynet og kontrollutvalget i kommunen etter høstens avsløringer. I tillegg har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bestilt en egen undersøkelse.

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere med over 53.000 ansatte.

