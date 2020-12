Nesten en av fire drikker mest på julaften - dette sier barna

Paradoks, mener alkovettorganisasjon, og kommer med råd.

Julaften er den dagen i julen der flest drikker mest. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Av-og-til og Vinmonopolet.

23 prosent av alle menn har svart julaften i undersøkelsen, mens 21 prosent av kvinner har svart det samme.

– Det er et paradoks at barnas viktigste festdag er den dagen vi drikker mest alkohol, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, til Nettavisen.

– God stemning betyr ikke alltid det samme for barn og voksne.

Eriksrud tror at julaften er en type dag der det ofte kan bli litt mer enn hva man hadde tenkt.

– Julaften skal være dagen vi koser oss uten begrensninger, og for de aller fleste inkluderer det også alkohol. Plutselig kan vi kanskje ha drukket mer enn vi hadde tenkt. Et godt triks kan være å tenke over på forhånd hvor mye du vil drikke.

På andreplass i undersøkelsen følger andre juledag. 13 prosent har svart at de drikker mest denne dagen, mens 1. juledag og lille julaften også er populære drikkedager. 56 prosent har ikke angitt en spesifikk dag i julen de drikker mest, men opplyser at det varierer veldig.

Av-og-til forteller at de jevnlig får historier fra folk som har opplevd at julen blir ødelagt av foreldres drikking. En av dem som har tatt kontakt er «Emma». Hun ble til slutt så usikker av alt bråket og kranglingen fra voksenfesten at hun tok med seg julegavene inn på rommet, for å åpne en av dem i fred under dyna, lengst mulig unna festen i stua.

– Barn merker raskt at voksne endrer seg når vi drikker alkohol. Vi ser, høres, og lukter annerledes enn vi pleier. Vi blir varme i kinnene og blanke i øynene. Vi ler høyere og oftere. Og alle som har forsøkt å skjule at de har drukket alkohol, vet at lukten avslører dem, sier Eriksrud.

Hva mener barna?

Et annet spørsmål nordmenn har blitt stilt er om de har vært på en nyttårsfest der de følte det ble drukket for mye alkohol mens barn var til stede.

Her har 27 prosent svart ja.

Så er spørsmålet: Hva er for mye? I denne sammenhengen er det barna som har fasiten på det. Ipsos har gjennomført en annen undersøkelse for Av-og-til.

Her svarer 21 prosent av barna mellom 8 og 19 år at de ikke synes voksne kan drikke i det hele tatt mens de er sammen med barn. 51 prosent svarer enten ett eller to glass - altså mener nesten tre av fire barn i denne alderen at voksne har lov til å drikke mellom null og to glass mens de er med barna.

– Det er skummelt å se at mamma eller pappa forandrer seg, og det er ensomt å merke at de voksne slår av foreldreradaren og ikke er like oppmerksomme på barnas ønsker og behov som de pleier, sier Eriksrud.

Hun har følgende råd til nordmenn som skal feire jul eller nyttår med barn:

Tenk gjennom om du skal drikke alkohol i løpet av kvelden, og i så fall hvor mange glass. De fleste barn svarer at de synes 0, 1 eller 2 glass er greit. Det kan være et fint utgangspunkt. Dersom dere skal være flere voksne sammen, kan det være lurt å snakke med hverandre på forhånd og avtale hvordan dere gjør det med alkohol. Hva er greit, og hva er ikke greit? Et godt råd kan være at minst én holder seg edru, i tilfelle noe skulle skje. Snakk om alkohol med barna dine når du føler at de er klar for det. Still konkrete spørsmål og ta svarene du får, på alvor. Husk at barn aldri skal måtte ta ansvar for voksnes alkoholbruk. Dersom du er bekymret for at et barn ikke har det bra hjemme, er det viktig at du tar affære. Ring Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111 for å få råd fra fagpersonell.

