Nesten en halv million vurderer å stemme bompengepartiet

Svært mange nordmenn vurderer det nye partiet. - Oi, dette er helt fantastisk, sier bompengepartiets frontfigur i Oslo.

En fersk meningsmåling Sentio har utført for Nettavisen, viser at mange nordmenn vurderer å stemme på Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB), partiet som har slått ned som en bombe i det politiske landskapet den siste tiden.

1000 nordmenn er spurt om hvor sannsynlig det er at de vil stemme på det nyetablerte partiet, og åtte prosent svarer at det er «svært sannsynlig».

Samtidig svarer fem prosent at det er «noe sannsynlig» at de vil stemme på bompengepartiet, mens seks prosent svarer «kanskje».

Det vil si at hver femte nordmann vurderer å stemme på partiet, nærmere bestemt 456.000 personer dersom like mange stemmer som ved forrige kommunevalg, da 2,4 millioner stemte, ifølge nettstedet pollofpolls.

- Dette er helt fantastisk

Oslos bompengemotstander nummer én, Cecilie Lyngby, jubler over tallene.

- Oi, dette er helt fantastisk. Forrige gang jeg hørte nasjonale tall, så var det 3,5 prosent, sier Lyngby til Nettavisen.

Hun er nummer to på Oslo-lista til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

- Siden starten i 2017 har jeg sagt at dette handler om urettferdighet. Det er de som tjener under 500.000 kroner som det går hardest utover, for de har ikke råd til å kjøpe elbil og må bruke den gamle dieselbilen, sier Lyngby.

Flest på Vestlandet

Det er på Vestlandet at flest svarer at det er svært sannsynlig at de vil stemme på FNB (17 prosent), der partiet har fosset fram og i Bergen er det største partiet på målinger.

Totalt er det 32 prosent som vurderer å stemme på partiet der.

Men også i Oslo, der 52 nye bomstasjoner åpnet i helga, er det mange som svarer at de vil stemme på bompengepartiet. 11 prosent svarer at det er svært sannsynlig, mens ytterligere 10 prosent av Oslo-borgerne svarer at de vurderer partiet.

På Østlandet samlet sett er det åtte prosent som sier det er svært sannsynlig at de vil stemme på FNB, mens det i Nord-Norge er kun to prosent som sier det samme. I Midt-Norge svarer ingen at det er svært sannsynlig at deres stemme går til partiet, men fem prosent sier at det er «noe sannsynlig».

Intervjuene er gjennomført i tidsrommet 28. mai til 3. juni, og feilmarginen varierer fra 1,9 til 3,1 prosentpoeng.

NYE BOMMER: 52 nye bomstasjoner i Oslo åpnet 1. juni, blant annet her på Bygdøylokket på E18 mot Drammen i Oslo. Foto: (NTB scanpix)

Flest kvinner vurderer

Det er også flere kvinner enn menn som vurderer landets nye og hurtigvoksende parti. Ni prosent av mennene som er spurt svarer at det er svært sannsynlig at de vil stemme på FNB (mens 19 prosent vurderer det), og sju prosent av kvinnene svarer det samme (mens 21 prosent vurderer det).

Dessuten er det flest nordmenn under 30 år som sier det er svært sannsynlig at de vil stemme på bompengepartiet (9 prosent). 28 prosent av denne aldersgruppen vurderer å gi sin stemme til partiet, ifølge Sentio-målingen. Litt færre, rundt 20 prosent i aldersgruppen fra 40-59 år, sier de vurderer å gjøre det samme.

I tillegg viser Nettavisens måling at det er de med lavest inntekt som vurderer partiet sterkest. 13 prosent av de med en inntekt under 500.000 kroner, svarer at det er svært sannsynlig at de vil gi sin stemme til partiet (22 prosent vurderer det) Men jo høyere inntekt, jo mindre sannsynlig er det at man vil vurdere det nye partiet.

Den samme trenden ser man når det gjelder utdannelse, der flest av de med bare grunnskole/videregående skole, sier de vurderer å stemme på FNB (29 prosent).

Flest Frp-sympatisører

Målingen viser også at det er flest av de som sympatiserer med Fremskrittspartiet som vurderer å stemme på Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Hele 16 prosent av Frp-velgerne svarer at det er svært sannsynlig at de vil stemme på partiet, og 29 prosent sier de vurderer det.

Mange av Høyres velgere vurderer det samme. 17 prosent sier de vurderer å stemme på partiet, mens fem prosent av Erna Solbergs sympatisører sier det er svært sannsynlig.

PROTESTERTE: Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, aksjonerte sammen med partifeller mot nye bomstasjoner på Østre Aker i Oslo i helgen. Men mange av Frps velgere sier de nå vurderer å stemme på bompengepartiet. Foto: (NTB scanpix)

Men også 15 prosent av de som oppgir Senterpartiet som partipreferanse, vurderer å heller stemme på FNB (5 prosent svært sannsynlig) - og aller flest fra andre partier enn de som er på Stortinget (67 prosent), gjør det samme.

- Må inviteres til debatter

Bompengepartiets grunnlegger, Frode Myrhol, er også godt fornøyd med tallene.

- Helt fantastiske tall, spesielt med tanke på antall kommuner vi faktisk stiller til valg i. Dette viser helt klart at politikerne har strukket strikken alt for langt med disse bypakkene, sier Myrhol til Nettavisen.

Selv stiller han til gjenvalg i Stavanger kommune. Det er lenge siden han har sett spesifikke målinger for Stavanger, men han regner med at 17 prosent oppslutning på Vestlandet også reflekterer en solid FNB-støtte på Jæren.

Myrhol sier at FNB nå må inviteres inn i de nasjonale debattene før valgkampen.

- Bompengesaken er helt klart den viktigste saken i valgkampen, og har nærmest skapt regjeringskrise. Det ville vært rart hvis vi ikke ble invitert til debattene, men det er jo opp til redaksjonene som holder disse, sier han.