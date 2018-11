Nesten fire år har gått siden Henning Holstad ble satt i varetekt - fortsatt har ikke politiet bestemt seg om han skal tiltales

Politiet har brukt lenger tid på å etterforske, enn Holstad risikerer å sitte i fengsel.

For snart fire år siden ble den profilerte Frp-politikeren Henning Holstad pågrepet og siktet av politiet. Mistanken var at han hadde hjulpet Imran Saber - bedre kjent som Onkel Skrue - med å hvitvaske rundt 7 millioner kroner gjennom et Holstads selskaper hvor Saber var ansatt.

Holstad ble varetektsfenglset med brev- og besøksforbud i fire uker, før Høyesterett avviste politiets begjæring om å forlenge fengslingen.

Holstad har en lang historie med næringsvirksomhet ved siden av politikken. Han startet blant annet opp Taxi 2, drev reiseselskap gjennom USA Spesialisten - og utfordret i sin tid åpningstidsbestemmelsene for salg av dagligvarer. Han ble dømt for å selge blant annet melk og brød på feil tidspunkt av døgnet.

Ventet i snart fire år

Siden løslatelsen har årene gått, og politiet har blant annet fått beslag i Holstads Facebook-konto og omfattende dokumentinnsyn.

Beslagene har ikke ført til verken noen tiltale eller henleggelse av saken.

For to år siden leverte Holstad kake til Oslo politidistrikt der han gratulerte dem med lang saksbehandlingstid, og viste til at både grunnloven og EMK slår fast at man har krav til å få sin sak opp innen rimelig tid.

– Etter min oppfatning er «rimelig tid» for lengst passert. Jeg synes det er ille. Det har skjedd null og ikke no'. Det har vært en haug med frem og tilbake med blant annet beslagsforbud av advokatkorrespondanse. For meg fremstår dette som en ren fisketur, sa han til Nettavisen den gang.

Tidligere i år mente politiet at de ville være ferdig med etterforskningen før sommeren, men siden har ingenting skjedd.

- Tar ikke på alvor den belastningen det er

Holstads advokat Ellen Holager Andenæs mener nå politiet har nedprioritert saken og at de ikke forstår hvilken belastning det er å ha en slik etterforskning hengende over seg.

Asadvokat Ellen Holager Andenæs

- Oslopolitiet har brukt alt for lang tid å etterforske saken. Etter fire år er det ikke noe som har styrket mistanken. Tvert imot er mistanken vesentlig svekket, og saken bør nå henlegges. Politiet synes ikke å ta på alvor at det er en enorm belastning å ha en straffesak hengende over seg i flere år, sier Andenæs til Nettavisen.

- Politiet synes å ha nedprioritert saken fullstendig. Statsadvokaten og Riksadvokaten bør ta tak denne uholdbare situasjonen og pålegge Oslopolitiet til å prioritere saken slik at den kan avgjøres uten opphold.

- Du kan selv forestille deg belastningen

Til Nettavisen sier Holstad at saken har vært en enorm belastning for ham:

- Jeg tror du selv kan forestille deg hvordan en slik siktelse, med den oppmerksomheten den fikk i 2015, har påvirket meg og familien. Dersom en stortingsrepresentant var blitt anklaget for korrupsjon, og mente seg uskyldig, hva ville personen tenkt og følt dersom det tok fire år og saken fremdeles ikke var ferdig etterforsket?

Mener politiet bryter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen

Politiet begrunner sin lange saksbehandlingstid med at Holstad ikke har hjulpet dem. Det gjør han oppgitt.

- Hovedargumentet deres vedrørende tidsbruk er at jeg har gjort meg vanskelig ved at jeg i 2015 gikk til retten og fikk en kjennelse for at en del av det enorme summariske beslaget som ble tatt i februar 2015, skulle unntas fra beslag - blant annet advokatkorrespondanse.

- Mitt svar på dette er at det ikke er min jobb å drive etterforskning. Det er heller ikke min sak å vurdere hensiktsmessigheten i å beslaglegge flere hundre tusen dokumentsider for å se om det kanskje finnes noe der som kan brukes for å bekrefte det jeg påstår kun er løse teorier uten forankring i virkeligheten. Hadde det foreligget noe håndfast, hadde de kommet opp med det. Sannheten er at de har absolutt ingenting som er i nærheten av å kunne benyttes som relevant bevis i en straffesak, sier Holstad til Nettavisen.

Bruker svært lang tid på denne typen saker

Saken til Holstad er ikke den eneste helerisaken Oslo politidistrikt har brukt lang tid på. For snart tre år siden ble en skuespiller frikjent etter nesten 12 års etterforskning, også hun knyttet til Imran Saber.

Nettavisen har spurt politiet i Oslo om det er rimelig at siktede i dene typen saker må vente så lenge på en avklaring av sin sak.

- Politiet ønsker og forsøker alltid å tilstrebe kortest mulig tid på etterforskning av de straffesakene vi har. Alle er tjent med at eventuell straff eller henleggelse/frifinnelse kommer så snart opp til handlingen som mulig og at både offer og gjerningsmann kan komme seg videre i livet, skriver leder for påtaleseksjonen i Oslo politidistrikt Audun Kristiansen i en e-post til Nettavisen.

- Det er ikke til å stikke under stol at vi hele tiden må prioritere i etterforskning av saker og kapasiteten vår settes på prøve. Det betyr at vi i noen tilfeller bruker for lang tid på enkelte straffesaker. Generelt kan man også si at etterforskning av spesielt krevende straffesaker tar lang tid, opptil mange år uten at det er noe galt ved det. Domstolene påpeker i tillegg i større grad nå enn tidligere når de synes politiet bruker for lang tid på etterforskningen. Det ender også fra tid til annen med strafferabatt når politiet kan lastes for lang saksbehandling. I disse tilfellene skal det være et markant avvik fra det som anses som en rimelig tid.

Han vil ikke si noe om forholdet mellom politiets tidsbruk og EMK i disse sakene.

- Vi kan heller ikke opplyse om når saken mot Holstad kan forventes å være ferdig etterforsket, konkluderer han.

Holstad er under etterforskning for et forhold med strafferamme på seks års fengsel. Ved normal prøveløslatelse etter 2/3 tid, tilsvarer nå etterforskningstiden omtrent den totale tiden han risikerer å sitte i fengsel. Ifølge politiet er ikke dette relevant.

- Det er ingen sammenheng mellom strafferamme og etterforskningstiden, sier han.

