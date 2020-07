Nesten hver fjerde innbygger i New Delhi trolig koronasmittet

Nesten hver fjerde innbygger, 4,7 millioner mennesker, har trolig vært koronasmittet i Indias hovedstad New Delhi, viser en undersøkelse.

Nærmere 1,2 millioner mennesker har hittil fått påvist koronasmitte og nærmere 29.000 er døde i India, men de reelle tallene kan være langt høyere.

Helsemyndighetene i New Delhi har tatt blodprøve av over 21.000 vilkårlig utvalgte innbyggere og fant at 23,5 prosent av dem hadde antistoffer som tydet på at de hadde vært smittet av viruset.

Ettersom det bor over 20 millioner mennesker i New Delhi tyder dette på at hele 4,7 millioner kan ha vært smittet, nærmere 40 ganger flere enn det offisielle tallet.

Onsdag viser oversikten på Johns Hopkins University tett på 15 millioner smittede globalt. Ifølge telleverket på nettstedet Worldometers er denne grensen allerede nådd. Hopkins-tallene viser India på tredjeplass etter USA og Brasil med nær 1,2 millioner påviste smittetilfeller og 28.732 døde så langt.

