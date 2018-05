Netanyahu beskylder Iran for å utplassere tunge våpen i Syria

Israels statsminister Benjamin Netanyahu beskylder Iran for å utplassere «svært farlige våpen» i Syria med ødeleggelse av Israel som mål.

Israel har gjentatte ganger beskyldt sin erkefiende Iran for målbevisst å øke sitt nærvær i Syria gjennom støtten til Assad-regimet.

Etter et møte med lederne for Kypros og Hellas i Nikosia sa den israelske statsministeren at det langsiktige målet for Iran er å knuse Israel. Han sa Iran søker å opprette militærbaser flere steder i Middelhavsregionen, en utvikling som han mener er en trussel mot mange land.

Iran hevder at Israel sto bak et rakettangrep i april mot iranske «rådgivere» i Syria. Israel har verken bekreftet eller avkreftet dette, men gjort det klart at landet ikke vil akseptere at Iran etablerer seg militært i Syria.

(©NTB)

