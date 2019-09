Netanyahu får ikke flertall i valgdagsmålinger i Israel

Statsminister Benjamin Netanyahu og hans allierte har ifølge valgdagsmålinger i Israel ikke klart å sikre seg flertall i nasjonalforsamlingen.

Saken oppdateres!

Målingene publisert av israelske medier viser nærmest dødt løp mellom Netanyahus parti Likud og utfordreren Benny Gantz' fellesliste Blått og hvitt.

Både Likud og Blått og hvitt ligger ifølge tre separate valgdagsmålinger an til å få mellom 31 og 34 plasser i nasjonalforsamlingen Knesset.

Også ved forrige valg i april viste valgdagsmålinger dødt løp, men Netanyahus høyreparti Likud gikk seirende ut av valget og fikk 35 av de 120 plassene i Knesset.

Støtten fra de høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partiene var imidlertid ikke nok til at Likud på nytt kunne danne koalisjonsregjering. Etter flere ukers tautrekking vedtok Knesset 30. mai å oppløse seg selv og utlyse et nyvalg.

Det ble holdt tirsdag. De første offisielle resultatene er ventet å være klare onsdag.