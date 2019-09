Netanyahu: Israel trenger en sterk sionistisk regjering

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier han er klar til å forhandle fram en «sterk sionistisk regjering». Hovedutfordreren vil ha en samlingsregjering.

– I løpet av de neste dagene vil vi gå inn i forhandlinger om å etablere en sterk sionistisk regjering og for å unngå en farlig antisionistisk regjering, sa Netanyahu på høyrepartiet Likuds valgvake i Tel Aviv natt til onsdag.

– Det skal ikke bli og det kan ikke bli en regjering som støtter seg på arabiske partier, antisionistiske partier, fortsatte han.

Statsministeren talte på grunnlag av valgdagsmålingene, som viser dødt løp mellom hans parti og Benny Gantz fra partiet Blått og Hvitt.

SISTE: Netanyahu trenger å sikre 61 plasser i Knesset, men har bare 56, skriver den israelske avisa Haaretz onsdag. Med 92 prosent av stemmene talt opp, er Netanyahus gruppering foran, men har altså ikke klart å sikre noen majoritet.

Det endelige valgresultatet ventes å komme i løpet av onsdag.

Trump-støtte

I talen sa Netanyahu at det har vært en tøff valgkamp og takket for støtten han har fått. Han kritiserte også mediene for å dekke valget fra rivalens side og mener at partiet gjorde «et godt valg til tross for den ensidige dekningen», skriver The Guardian.

Ifølge avisen var et par hundre mennesker til stede på valgvaken under talen. I lokalet hang det israelske flagg og plakater med bilde av USAs president Donald Trump.

Netanyahu sa i talen at han kommer til å samarbeide med hans «gode venn» Trump i en eventuell regjering.

Samlingsregjering

Hvordan utfallet blir kommer naturlig nok an på valgresultatet, men allerede har Netanyahus hovedutfordrer Benny Gantz sagt at han vil danne en samlingsregjering.

– Vi vil danne en bred samlingsregjering som vil gjenspeile folks ønske, sa Gantz i en tale på sentrumsalliansen Blått og Hvitts valgvake i Tel Aviv natt til onsdag.

Han sa videre i talen at det ser ut til at Netanyahu «ikke klarte oppdraget» om å bli gjenvalgt, men at han vil vente på å slå det fast før det endelige resultatet er klart.

Også tidligere forsvarsminister Avigdor Lieberman fra det sekulære nasjonalistpartiet Yisrael Beitenu har tatt til orde for en samlingsregjering. Ikke lenge etter at valglokalene stengte, inviterte han landets to største partier til å sitte i en samlingsregjering – som ekskluderer ultraortodokse partier. Partiet ligger an til å doblet antallet plasser i Knesset, fra dagens fem.

– Det er bare ett alternativ for oss, sa Avigdor Lieberman tirsdag kveld.

Netanyahus hovedutfordrer Benny Gantz sier han vil danne en samlingsregjering. Foto: Corinna Kern (Reuters)

Jevnt mellom partiene

Valgdagsmålinger fra israelsk TV viser at Likud kan få mellom 31 til 32 plasser og Blått og Hvitt kan få 32 i nasjonalforsamlingen Knesset.

Slik det ser ut nå er dermed partiene nødt til å søke samarbeid med de mindre for å få et regjeringsflertall på 61 plasser i Knesset, hvor det er 120 plasser.

Lieberman er Netanyahus tidligere forsvarsminister og var på forhånd spådd å kunne sitte igjen som jokeren etter nyvalget i Israel. Det var da Lieberman gikk ut av regjeringen i desember i fjor at Netanyahu så seg nødt til å skrive ut det første nyvalget, som ble holdt 9. april.

Netanyahus forsøk på å danne koalisjonsregjering etter det valget førte ikke fram da Lieberman og hans parti sa nei. Lieberman krever at ultraortodokse må avtjene verneplikt på lik linje med andre israelere, noe Likuds ultraortodokse støttepartier nektet å gå med på.

