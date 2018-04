Netanyahu varsler uttalelse om atomavtalen med Iran

Kontoret til Israels statsminister Benjamin Netanyahu varsler en «betydelig utvikling» når det gjelder atomavtalen med Iran. En uttalelse kommer mandag kveld.

Netanyahu skal komme med kunngjøringen i forsvarsdepartementet i Tel Aviv klokka 19, opplyser statsministerens kontor drøyt tre timer i forveien.

Uttalelsen blir varslet dagen etter at Netanyahu hadde besøk av USAs nye utenriksminister Mike Pompeo. Lørdag snakket Netanyahu med USAs president Donald Trump på telefonen.

Trump har sagt at han vurderer å skrote atomavtalen med Iran hvis den ikke blir endret. Han har gitt seg selv en frist fram til 12. mai før han tar en beslutning.

Så sent som søndag sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton at Trump ennå ikke har bestemt seg.

Pompeo sa under sitt besøk i Israel at hvis avtalen ikke «fikses», så vil USA trekke seg fra avtalen.

Det vil i så fall bety at USA gjeninnfører sanksjoner mot Iran som ble opphevet etter at USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU ble enige med Iran om en avtale som skal sikre at Iran ikke utvikler atomvåpen.

Avtalen kom på plass sommeren 2015 og trådte i kraft i januar 2016.

(©NTB)

