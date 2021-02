Nettavisen felt i PFU

Nettavisen ble onsdag felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for ikke å ha gitt tilstrekkelig mulighet til imøtegåelse og ikke hatt god nok bredde i en sak om Ernst & Youngs revisorrapport i Født Fri-saken.

Det var revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) som klaget Nettavisen inn for PFU etter en artikkel der en av selskapets utredere var blitt omtalt.

Ved å omtale den tidligere politimannen Ole Jakob Øglænds tilknytning til en sak som hadde endt med kritikk for justismord, mente EY at Nettavisens artikkel bar preg av å være et karakterdrap og klagde avisen inn for brudd på fem punkter av Vær varsom-plakaten.

PFU felte onsdag Nettavisen på to av de fem punktene EY mente var brutt: punkt 3.2 om bredde og kontroll av opplysninger og 4.14 om mulighet for imøtegåelse.

Utvalget mente Nettavisen var i sin fulle rett til å omtale utrederens historie, men at den burde opplyst den tidligere etterforskeren personlig om hva saken gjaldt, for å sikre mulighet til imøtegåelse. PFU mener også at Nettavisen ikke fikk med relevante opplysninger i sin omtale av da den utelot at Øglænd i ettertid har vært sentral for å utvikle nye avhørsmetoder i politiet.

Du kan lese hele uttalelsen fra PFU om Nettavisen her

I samme møte avgjorde PFU at avisen Vårt Land ikke brøt god presseskikk i sin omtale av stiftelsen Født Fri.

Det var daglig leder av den nå konkursrammede stiftelsen Født Fri, Shabana Rehman, som klaget avisa inn for PFU etter at den hadde omtalt flere interne varsler om blant annet økonomisk rot, skriver fagbladet Journalisten.

Rehman reagerte på omtalen, mente seg forhåndsdømt og klaget på at hun ikke hadde kommet til orde i avisas dekning. Hun mente Vårt Land hadde brutt flere punkter i pressens Vær Varsom-plakat.

PFU har derimot slått fast at Vårt Land ikke brøt reglene for god presseskikk i sin omtale. Etter en diskusjon, der det ble vurdert om avisa skulle få en form for mild kritikk, konkluderte utvalget med ikke å rette noen kritikk mot avisa.

