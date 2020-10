Nettavisen-kommentator Dana Manouchehri på forsiden av fransk ukeblad: Vil ha med flere i kampen mot islamisme

Nettavisens faste kommentator, Dana Manouchehri (36), ble flydd ned til Paris og møtt med stort politioppbud. Anledningen var nemlig helt spesiell for likestillingsforkjemperen.

Manouchehri hadde nemlig blitt valgt ut til å figurere på forsiden av det franske ukesmagasinet «Le Figaro Magazine», sammen med fire andre kvinner som kjemper mot islamisme.

- Jeg føler meg veldig beæret. Selv om man sitter i lilleputtlandet Norge, og holder på med sitt, er det veldig fint å være i samme kategori som såpass sterke og tøffe kvinner. Det er overveldende og veldig stort, sier hun til Nettavisen.

Generalsekretæren i LIM (Likestilling, integrering og mangfold) ble ringt opp av magasinet etter at de ble gjort oppmerksom på hennes harde arbeid for sekularisme i Norge. Det spesielt da Manouchehri har henvist til et eget fransk regelverk, kalt «laïcité», som hun ønsker å få innført her til lands også.

- Står fullt i det

Nettavisen-kommentatoren innrømmer likevel at hun til å begynne med var usikker på om hun skulle stille opp i reportasjen.

- Jeg visste ikke hva dette var, men så sendte journalisten litt mer informasjon. I tillegg kjenner jeg Zineb El Rhazoui (tidligere Charlie Hedbo-journalist, journ.anm.), slik at jeg hadde et holdepunkt. Hun fortalte de ønsket å gjøre en stor sak i anledningen president Emmanuel Macrons tale om islamistisk separatisme, forklarer Manouchehri.

Med påskriften «disse kvinnene mobiliserer mot islamisme» og overskriften «krigerne», er hun heller ikke redd for å si sin mening om saken.

- Jeg står i det fullt ut. Som jeg sa til hun fra «Le Figaro» er vi i dag vitne til at 14 mennesker står tiltalt for slakting og henretting av 12 mennesker i islamismens navn. Det er et hån, og et latterlig opplegg, hvis vi tror at vi får rettferd i den rettssalen når de 14 forhåpentligvis blir dømt. Vi behandler bare et symptom - islamismen står og banker på rettssaksdøren. Denne kampen er vi ikke ferdig med, understreker Manouchehri og legger til:

- Vi må mobilisere, ikke bare oss fem kvinner, men alle som står for et menneskeverd og et syn på menneskeheten bør stå skulder med skulder med oss i denne kampen.

- Sier litt om hva vi slåss mot

For å gjennomføre reportasjen, ble Manouchehri flydd ned til Paris i midten av september.

Der ble hun møtt av et kraftig politioppbud.

- Det sier litt om hvilke krefter vi slåss mot. De fire andre er nemlig ganske kjente i Frankrike, og å ha de samlet på et sted gjorde at man måtte øke sikkerheten. Da var ikke en gang saken publisert, sier Manouchehri.

Hun mener det store politioppbudet understreker alvoret og kampen mot islamismen.

- Jeg kan ikke få understreket det mer enn jeg gjør nå; vi kjemper ikke mot islam som religion, men islamisme som politisk ideologi og som et drapsverktøy. Det er noe helt annet og det er det som er farlig. Muslimer som sådan er ikke en trussel, men de som bruker troen til å plukke opp våpen, sier kommentatoren.