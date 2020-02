Nettavisen-måling for februar: Frp suser forbi Senterpartiet

- Det er én ting som er oppmuntrende i målingen, sier nestleder Hadia Tajik (Ap). Her er vinnerne og taperne.

Nettavisens rykende ferske februarmåling fra Sentio viser at Fremskrittspartiet (Frp) har størst fremgang.

Frp lander på 14,6 prosent, frem fra 10,8 prosent fra vår ordinære januarmåling.

Dermed går Frp forbi Senterpartiet (Sp), som får 14,1 prosent - tilbake fra 16,8 prosent i nevnte januarmåling.

Frp-leder Siv Jensen, som er på vinterferie, kommenterer målingen slik:

- Det er hyggelig med nok en god måling for Frp, men målinger er ikke valg, så vi må jobbe hardt hver eneste dag fremover for å vise oss tilliten verdig, sier Frp-leder Siv Jensen til Nettavisen.

Jensen: - Riktig beslutning

Hun mener dette nok en gang bekrefter at det var riktig av Frp å tre ut av regjeringen 24. januar.

- De tilbakemeldingene vi får fra velgerne for tiden viser at det var en riktig beslutning å forlate en regjering som var blitt grå og hvor partienes politikk ikke var til å kjenne igjen.

Fem dager etter exiten, fikk Frp rekordhøye 17,5 prosent i vår måling. Der fikk Sp 12,5 prosent.

Slagsvold Vedum: - Aldri hatt et bedre utgangspunkt

At Senterpartiet blir forbigått av Frp, tar Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum med knusende ro.

- Dette er et solid nivå for oss. I februar har vi svingt fra 13,9 til 17,3 på målingene og vi har aldri hatt et bedre utgangspunkt halvannet år før et stortingsvalg, sier Vedum til Nettavisen.

Han beskriver stemningen i partiet som god, med et jevnt tilsig av nye medlemmer.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum lar seg ikke affisere av at Frp suser forbi dem på denne målingen.

Vedum lever godt med at målingene svinger og frykter ikke skjerpet konkurranse fra Frp.

- Jeg frykter mer at Frp skal bli et støtteparti for regjeringen, sier han.

- Men er det ikke litt surt å bli forbigått av Frp?

- Vi må bare si det vi mener og det skal vi fortsette med, enten det gjelder nærpoliti-reformen eller Widerøe-skandalen, forsikrer han.

Ap-nestleder Hadia Tajik synes det oppmuntrende å se at de rødgrønne partiene har flertall i denne målingen.

Ap: - Dette er vi ikke fornøyd med

Arbeiderpartiet lander på 23,6 prosent i denne målingen.

- Dette er ikke et nivå vi er fornøyd med. Vi kommer til å fortsette å jobbe for vanlige folks hverdag, blant annet gjennom billigere barnehage for alle, vekst og verdiskapning i hele landet og trygge arbeidsplasser, sier Tajik til Nettavisen.

Hun synes det oppmuntrende å se at de rødgrønne partiene har flertall i denne målingen.

- Det er nok skattekutt for de rikeste og sentralisering nå, vi trenger en mer rettferdig retning for landet. Det vil vi jobbe hardt frem mot valget i 2021 for å få til, sier nestleder Hadia Tajik til Nettavisen.

Målingen er tatt opp i perioden 11. til 17. februar, og viser februartallene uthevet og januartallene i parentes.

Arbeiderpartiet: 23,6 (25,4)

(25,4) Høyre: 19,7 (20,6)

(20,6) Fremskrittspartiet: 14,6 (10,8)

(10,8) Senterpartiet: 14,1 (16,8)

(16,8) SV: 7,2 (7,9)

(7,9) MDG: 6,8 (5,4)

(5,4) KrF: 3,9 (3,0)

(3,0) Rødt: 3,9 (4,5)

(4,5) Venstre: 3,8 (4,1)





Frp kaprer Høyre-velgere

- Frps fremgang skyldes at de har et stort tilsig av Høyrevelgere. Frp lekker til Ap og Sp, men lekkasjen til Sp er imidlertid mye mindre enn den var før Frexit, forklarer Martin Stubban hos Sentio.

Han sier til Nettavisen at Høyres tilbakegang skyldes et stort nettotap av velgere til Frp og Sp.

- I tillegg har hver femte Høyre-velger satt seg på gjerdet.

Hvis dette hadde vært valgresultatet, hadde Ap, SV og Sp sikret flertall med knappest mulig margin, nemlig 85 mandag.

De borgerlige oppnår til sammen 69 mandater.

- Hvis KrF og Venstre kryper over sperregrensen, får regjeringspartiene 75 mandat. Derfor må Høyre oppnå høyere oppslutning hvis det skal være mulig for de borgerlige å vinne valget, ifølge Stubban.