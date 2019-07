Nettavisen misbrukt i svindelforsøk for Bitcoin-reklame

Det som ligner en spesialreportasje om John Fredriksen på det som ser ut som Nettavisen, er bare svindelaktig reklame for en Bitcoin-side. Nettavisens sjefredaktør anbefaler å være obs på svindel.

Deler av designet ligner Nettavisen Økonomi. sin side på en prikk, mens brødteksten er helt ulik slik den virkelige Nettavisen utformer artiklene sine. Det finnes heller ikke en ingress i saken.

Falskt

Alle lenkene på hele siden går direkte til en nettside om Bitcoin Code, som på dårlig norsk forteller deg hvordan du tilsynelatende kan tjene store penger på Bitcoin.

Selve nettadressen er også totalt ulik den Nettavisen opererer med. Den falske artikkelen har en lang nettadresse som starter med «norway-today.com/Fredriksens-Nettavisen», etterfulgt av en drøss med bokstaver og kodeord.

I artikkelen kommer det blant annet fram at en som tilsynelatende er redaktør i avisen har testet Bitcoin Code, som er det det reklameres for i saken, og er avbildet sammen med familien sin. Dette er ikke vanlig praksis i Nettavisen.

FALSK VS. EKTE: Til venstre ser du brødteksten i svindelartikkelen, mens du til høyre ser hvordan en ekte Nettavisen-artikkel er utformet. Foto: Skjermdump

Fakta Bitcoin ↓ Bitcoin betegner både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket. Verdienheten bitcoin (BTC) fungerer som en valuta og omtales gjerne som virtuell valuta eller kryptovaluta. Den minste valutaenheten er en satoshi og utgjør en hundre-milliontedels bitcoin (10 -8). De vanligste enhetene i tillegg til bitcoin er millibitcoin (mBTC, 10 -3) og mikrobitcoin (µBTC, 10 -6). Bitcoin-nettverket er et digitalt og desentralisert nettverk (se peer-to-peer-arkitektur). Det betyr at man kan overføre bitcoin elektronisk direkte til en mottaker uten å måtte gå via en betalingsformidler, som en bank. I tillegg finnes det såkalte Bitcoin-minibanker i en rekke land. For å skille mellom nettverket og valutaen benyttes Bitcoin, med stor B, til å snakke om nettverket og teknologien, mens bitcoin, med liten b, B , BTC eller XBT benyttes til å snakke om valutaen. Bitcoin kan forstås som en digital regnskapsbok. Regnskapsboken holder oversikt over bitcoin-balanser. Det spesielle med Bitcoin er at regnskapsboken er åpen for alle. Hvem som helst kan bidra til å klarere transaksjoner og holde nettverket oppdatert. I tillegg kan hvem som helst opprette bitcoin-konti, uten å oppgi informasjon til noen. Bitcoin-overføringer utføres uten en sentral betalingsformidler eller regnskapsfører, som en bank. Kilde: Bull Jenssen, Torbjørn. (2016, 11. januar). Bitcoin. I Store norske leksikon. Hentet 28. april 2016 fra https://snl.no/Bitcoin.

Vær varsom



Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen sier det er viktig å være obs på at slik svindel finnes.

- For å være sikker på at det er Nettavisen du er inne på, bør du ta en titt på nettadressen for der skal det komme tydelig fram at du er inne på nettavisen.no, sier han.

Noe annet du også kan se på er starten på nettadressen, for på Nettavisen står det «https://» før «nettavisen.no», mens på den falske siden starter de rett på «norway-today.com» uten noe foran.

- Det kan samtidig være lurt å sjekke at du er på et sikkert nettsted. Et hengelås ved siden av nettadressen viser at du er på et sikkert nettsted, slik som Nettavisen. Foran den falske nettadressen står det «ikke sikker», forklarer Stavrum.

SIKKER NETTSIDE: Foran Nettavisens nettadresse vises et hengelås-symbol, som symboliserer at nettstedet er trygt og ekte. Svindelsiden hvor Nettavisen er misbrukt, er helt tydelig en ikke sikker nettside. Foto: Skjermdump

Også andre norske medier har opplevd lignende svindelforsøk tidligere.