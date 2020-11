Nettavisen ødelegger mer enn de informerer med dette bildet

4. november publiserte Nettavisen artikkelen «Det amerikanske narkosjokket», der bildet framstilte en bevisstløs kvinne liggende over noe som minner om sekker med ting hjemløse trenger for å sove ute.

Av Nicolai Østeby (17), fylkesleder Agder Unge Høyre. Debattinnlegget uttrykker skribentens mening.

Bildet er kanskje inntrykket mange har av rusavhengige, men det inntrykket er så innmari feil.

Og det er enda mer feil at et seriøst redaksjonelt styrt mediehus bidrar til slike fordommer ved å bruke bilder som dette. Men det forteller heldigvis mer om Nettavisen enn det gjør om rusavhengige.

Rusavhengige er helt vanlige mennesker. Rusavhengige er søsken, bestevenner, pappaer og mammaer. Rusavhengige er elever, studenter, yrkesaktive, idrettsutøvere og pensjonister. Rusavhengige er som alle andre på alle mulige måter, bortsett fra på ett område - nemlig hvordan samfunnet ser på dem.

For fordommene og stigmaet Nettavisen så tydelig fremmer gjennom denne bildebruken, er dessverre synlig i hele samfunnet. «De der som sjangler rundt på markens gate» kaller vi dem gjerne i Kristiansand. Jeg er sikker på at du som leser dette kan ta deg selv i å ha tenkt det samme.

Akkurat det stigmaet er det vi prøver å bli kvitt når vi snakker om rusreformen. For rusreformen handler nettopp om å møte mennesker som ofte bare har hatt litt andre forutsetninger enn majoriteten, med de samme åpne varme hendene vi møter de fleste mennesker med.

Rusreformen handler om å se mennesker for hvem de er, ikke hva de gjør eller har gjort. Den handler om å fjerne den båsen vi gjerne setter dem i, og møte rusavhengige med et apparat som skal hjelpe, ikke straffe. For i dagens system sier vi at mennesker som har vært gjennom helvete, skal gjennom enda mer helvete.

Vi sier at vi skal straffe mennesker med en sykdom, som avhengighet jo er, med straff og ikke hjelp. Det ikke bare ulogisk, det er rett og slett urettferdig, og det hører ikke hjemme i Norge anno 2020.

Med en rusreform kan vi gi disse menneskene en ny sjanse. Og for mange av dem er det den eneste nye sjansen de noen gang kommer til å få. For når du ikke gir mennesker en sjanse til å bli bedre, da tar du fra dem familien, fremtida - og det eneste lille håpet som kanskje finnes.

Og når du mister håpet, ja så mister du viljen til å leve. Og det er jo selve kjernen i rusreformen. Det at vi vi alle jobber hardere for og prøve å se det gode i mennesker - istedenfor det onde. Og da må vi ha tro på at alle mennesker kan, og vil, bli bedre. Det inkluderer også Nettavisen.

