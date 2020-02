Nettavisen søker ny vaktsjef

Nettavisen er i kraftig vekst og vi har satt oss nye, spennende mål.

Nå er en av de viktigste rollene i redaksjonen ledig og vi søker en vaktsjef som vil sitte midt i smørøyet og ha ansvar for Nettavisens forside, distribusjon og siste nytt-dekning.

Vi søker deg med solid nyhetsteft og god tabloid forståelse, som brenner for å være først med det siste og som vil være med å løfte Nettavisens journalistikk til nye høyder.





Vi trenger deg som:

Trives med høyt tempo, jobber raskt og presist

Har et godt språk, sikker etikk og er rå på vinklinger

Har et skarpt visuelt blikk og bred digital kompetanse

Evner å bruke analyse og statistikk til å ta gode redaksjonelle valg og nå våre målsettinger

Har lederegenskaper til å være en god arbeidsleder for nyhetsjournalistene på desken

Har gode kommunikative evner - både muntlig og skriftlig, som kan gi tydelige beskjeder når nyheter sprekker og i overleveringer

Evner å tenke nytt i de store fellessakene og tør å utfordre etablerte sannheter

Er oppdatert på nyhetsbildet i Norge og verden, vet hva som går viralt og har en evne til fange opp det folk snakker om og lage kvalitetsjournalistikk på det

Har kunnskap og erfaring med å jobbe med sosiale medier, og spisskompetanse dette feltet er en stor fordel

Du vil inngå i et svært kompetent og hyggelig vaktsjef-lag, som går i turnus.

I Nettavisen vil du få muligheten til å utvikle deg, få faglige utfordringer og påvirke arbeidshverdagen din. Du blir en del av en framoverlent og engasjert redaksjon med høye ambisjoner og godt arbeidsmiljø.

Nettavisen ønsker å styrke kvinneandelen i redaksjonen og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det samme gjelder personer med flerkulturell bakgrunn.

Nettavisen søker også tilkallingsvikarer til nyhetsdesken, som kan jobbe både dag, kveld og helg.

Spørsmål om stillingen kontakt:

Klubbleder Trond Lepperød på mail trond.lepperod@nettavisen.no

mobil 412 92 612.

Nyhetsleder Carina Bredesen mail: carina.bredesen@amedia.no tlf:+47 90813391

Nyhetsredaktør René Svendsen mail: rene.svendsen@amedia.no

tlf:+47 90509466

Redaksjonssjef Per Gunnar Sværen mail: pgs@nettavisen.no tlf:+47 41024350

Fakta Mediehuset Nettavisen ↓

Mediehuset Nettavisen står bak et av Norges største nettsteder, med 2 millioner ukentlige lesere. Mediehuset er i vekst, både i antall lesere og økonomisk. Mediehuset er et heleid datterselskap av Amedia, landets største utgiver av lokale medier. Nettavisen er en av de første allmenne nettavisene i verden som ble etablert uten en papiravis i ryggen. Vår historie har stimulert oss til å satse stort på nye ideer. Våre verdier er Ærlig, Grensesprengende, Smart og Morsom - vår kultur er preget av høy fagkompetanse, stort engasjement og godt humør. Kommersielt har Nettavisen vært tidlig ute med å utvikle nye produkter for våre kunder og vi gir høy verdi til våre kunder ved å tilby riktige målgrupper i riktig kontekst.

Nettavisen holder til i tidsriktige lokaler i Akersgata/Grensen.