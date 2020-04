Nettavisens korona-måling: Dette synes nordmenn om omfanget av tiltakene i Norge

Denne uken kan man se en liten endring i hva nordmenn synes om tiltakene, selv om folk flest fortsatt synes de er passende. Tilliten til styresmaktene er fortsatt høy og frykten blant befolkningen daler.

Nettavisen tar i samarbeid med Amedia og Infact hver uke en landsomfattende undersøkelse for å få vite hva nordmenn tenker og mener om koronatilstanden her i landet.

Få siste nytt om koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio.

3098 respondanter har mandag svart på spørsmål om frykt, tillit og andre aspekter med koronakrisen.

Denne uken lettes noen av tiltakene som ble satt inn tidlig i mars. Og mandagens undersøkelse viser at det nå er blitt en økning blant dem som mener det er for strenge tiltak i Norge.

Gunnar Stavrum: Knusende angrep på Kinas president for hemmelighold som gjør verden farligere

12,4 prosent svarer at det er for mye tiltak her i landet. Det er opp ett prosentpoeng fra de to siste ukene, da tallet lå på 11,4 prosent.

Det er i Nordland man er mest klar på at det er for mye tiltak i Norge. 16,5 prosent av befolkningen i fylket er av den oppfatningen, etterfulgt av Agder (16,3 prosent) og Rogaland (16,1 prosent). I Vestland og Innlandet er det færrest som synes tiltakene er for mye, med henholdsvis 8,1 prosent og 8,2 prosent

René Svendsen: Her er fem ting jeg tror vi ikke begynner med igjen

Det er også færre som mener tiltakene i Norge ikke er nok. 12,6 prosent svarer at det er for lite tiltak, mens det sist mandag var 15,8 prosent som svarte det samme.

Troms og Finnmark (18,9 prosent), Vestland (17,7 prosent) og Østfold (17,7 prosent) har høyest andel som mener det er satt inn for lite tiltak, mens Rogaland (7,8 prosent) og Akershus (8,8) er på andre enden av skalaen.

Høy tillit

Fortsatt er imidlertid nordmenn generelt fornøyd med tiltakene som myndighetene har satt inn, ifølge mandagens undersøkelse. 66,9 prosent av nordmenn mener det er innført passe tiltak. Det er økning fra sist uke, da 64 prosent svarte det samme.

Foto: Infact/Nettavisen

At folk flest fortsatt synes det er satt inn passe tiltak, kan ha en sammenheng med at tilliten til styresmaktene fortsatt er høy blant befolkningen.

På en skala fra 1 til 5, der 3 er nøytralt, har vi nå 3,98 tillit til helsemyndighetene, 3,65 tillit til de politiske myndighetene og 3,78 tillit til statsminister Erna Solberg. Det er omtrent på samme nivå som sist uke, da tallene var henholdsvis 4,03, 3,67 og 3,78.

Les også: Eksperter enige: Dette avslører hvor tiltrekkende du er

- Kriseforståelsen virker fundamental. Disse tiltakene er avhengig av legitimitet, at folk synes dem er rimelig og vil følge dem. Det virker som folk fortsatt er av den oppfatningen, sa professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo til Nettavisen sist uke.

Les også: Storavis kaster seg på: Skandalen vekker oppsikt i utlandet

Lavere frykt

Frykten i befolkningen er synkende, viser mandagens undersøkelse. Nettavisen og Infact stiller respondantene spørsmål om hvor bekymret de er for egen helse, egen økonomi og deres eldre slektninger. Alle disse tallene synker sammenlignet med forrige mandag.

På skalaen fra 1 til 5 er vi nå 2,45 bekymret for egen helse (ned fra 2,54), 2,16 bekymret for egen økonomi (ned fra 2,21) og 3,69 bekymret for våre eldre slekninger (ned fra 3,68).

Folk flest er også innstil på at korona i Norge vil være langvarig, en tendens man også så sist uke.

Les også: Nå tror Norges befolkning at pandemien vil vare lenger enn til sommeren

Denne mandager tror 48,6 prosent av nordmenn at koronaepidemien vil vare til jul i Norge, mens 18,6 mener den vil vare i flere år. 14,5 prosent svarer den vil vare til sommeren, mens 18,4 prosent svarer vet ikke.