Nettavisens koronamåling: Nå tror Norges befolkning at pandemien vil vare lenger enn til sommeren

Flertallet har fått ny mening når det gjelder krisens varighet. Professor er overrasket.

Hver uke tar Nettavisen en landsomfattende undersøkelse om nordmenns frykt for korona og tilliten til myndighetenes håndtering.

Tallene denne uken, som baserer seg på intervjuer med over 3000 nordmenn, viser at vi har blitt litt mer pessimistiske når det gjelder når pandemien i Norge vil være over.

Nå tror nesten halvparten av Norges befolkning at den vil vare til jul her til lands. 46,6 prosent tror at Norge vil slite med pandemien til ut året.

- Jeg er overrasket over at veldig mange tror dette vil være til jul. Her er det lagt til grunn en forståelse om at dette både er alvorlig og langvarig, sier professor Bernt Aardal til Nettavisen.

- Kriseforståelsen virker fundamental. Disse tiltakene er avhengig av legitimitet, at folk synes dem er rimelig og vil følge dem. Det virker som folk fortsatt er av den oppfatningen, legger han til.

PROFESSOR: Bernt Aardal. Foto: Heidi Schei Lilleås

Professoren er imidlertid spent på fortsettelsen, spesielt etter det nå er signalisert at det vil bli visse lettelser i tiltakene.

- Det begynner kanskje å røyne på. Det har vært noen små signaler, som for eksempel festene om oppstod i påsken, som kan tyde på at det begynner å røyne på, i hvert fall for enkelte grupper. Da er det veldig viktig at man har en buffer med tillit til mydighetene, sier Aardal.

Mandagens tall viser at tilliten til styresmaktenes håndtering av krisen fortsatt er høy. Mer om det lenger ned i artikkelen.

Endring de siste to ukene

For to uker siden var det kun 34 prosent som trodde pandemien ville vare til jul. Da trodde nemlig flertallet at pandemien ville vare til sommeren i Norge. Nå tror bare 25,9 prosent det samme, mot 43 prosent for to uker siden.

Man kan stille spørsmål om respondantene når de har svart har tenkt på hvor lenge tiltakene vil være eller om når de tror epidemien er helt over i Norge, men Bernt Aardal mener de to kan henge sammen.

- Så lenge man har en pandemi, så er nok følelsen der at man må ta konsekvensene av det også, sier professoren.

Det er i Vestland (59,7 prosent) flest folk tror koronaepidemien i Norge vil vare til jul , etterfulgt av av Oslo (50,1 prosent) og Vestfold (50,0 prosent). Man er mest optimistisk i Akershus. Der tror 36,3 prosent at pandemien vil vare til sommeren og 35,7 prosent tror den vil vare til jul.

Som bildet under viser, er de yngre litt mer optimistiske enn de eldre.

ALDERSFORSKJELL: Det er flest under 29 år som tror at pandemien vil vare til sommeren i Norge. Foto: Infact/Nettavisen

Når det gjelder omfanget av tiltak mot koronapandemien, er fortsatt flertallet stort sett enige med myndighetenes valg.

Bare 11,4 prosent av Norges befolkning mener det er innført for mye tiltak. 64 prosent mener det er innført passe tiltak, mens 15,8 prosent mener det er innført for lite.

Stabil frykt og tillit

Både frykten for viruset og tilliten til hvordan styresmaktene håndterer krisen holder seg stabilt. Vi er altså ikke blitt spesielt mer redde eller fått særlig mer tvil til hva myndighetene foretar seg siden sist mandag.

Denne grafen viser hvordan frykten og tilliten har utviklet seg siden målingene begynte 12. mars:

Tillit-indeksen er satt sammen av tre ulike målinger: Tillit til helsemyndigheter, tillit til politikere og tillit til Erna Solbergs evne til å håndtere krisen.

Vår tillit til helsemyndighetene har konsekvent vært størst, og det er også tilfellet denne uken. På en skala fra 1 til 5 har vi 4,03 tillit til helsemyndighetene, ned fra 4,08 sist mandag.

Statsminister Erna Solberg har en tillit på 3,78 (ned fra 3,80), mens tilliten til politiske myndigheter generelt ligger på 3,67 (ned fra 3,74).

- Dette er en utflating sammenlignet med forrige uke. Man ser samme tendensen at tilliten til helsemyndighetene og også Erna Solberg er stabil på et ganske høyt nivå, sier Bernt Aardal.

Nettavisens frykt-indeks gjelder bekymring for egen helse, egen økonomi, og helsen til eldre slektninger. Der holder tallene seg også stabile.

Vi har gjennom hele krisen vært mest bekymret for våre eldre slektninger, og det stemmer også denne uken. På skalaen fra 1 til 5 er vi mandag 3,78 bekymret for de eldre slektningene, som er opp fra 3,76.

Bekymringen for egen økonomi holder seg bemerkelsesverdig lav blant nordmenn, til tross for en rekke permitteringer og global økonomisk uro. Mandag er vi 2,21 bekymret for egen økonomi, ned fra 2,23 sist uka.

- Frykt for egen økonomi holder seg lav, så tendensen vi så forrige uke ser ut til å holde, sier professor Bernt Aardal.

Bekymringen for egen helse har gått ned fra 2,57 sist uke, til 2,54 denne uken. Vi er altså ikke nevneverdig bekymret på dette området.