New York-guvernøren om Trump: - Schizofrenisk

New York-guvernør Andrew Cuomo sier det er han som bestemmer når New York skal gjenåpne, og ikke president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): New York-guvernøren reagerer sterkt på at Donald Trump hevder at det er presidenten som bestemmer når staten kan åpne igjen.

President Donald Trump har lenge gitt uttrykk for at han ønsker at USA skal gjenåpne opp så fort som mulig for å få folk tilbake på jobb i forbindelse med koronakrisen.

Trump ga på et tidspunkt uttrykk for at han ønsket gjenåpne det amerikanske samfunnet til påske, mens han rådgivere senere opplyste at det mer var uttrykk for håp og ikke en plan.

- Det er presidentens beslutning

Trump er fortsatt fast bestemt på å gjenåpne USA så raskt som mulig, uten at han har satt noen bestemt dato på det. Trump har derimot gjort det svært tydelig at det er han som bestemmer som når statene skal åpne opp for at folk kan komme tilbake til samfunnet, og ikke de forskjellige guvernørene.

På Twitter på mandag skrev Trump at noen «sier at det å åpne opp delstatene er en beslutning for guvernørene, ikke for USAs president og den føderale regjeringen».

– La det være helt klart at dette er uriktig. Det er presidentens beslutning, av mange gode grunner, sa Trump og la til:

– Når det er sagt, så samarbeider administrasjonen og jeg tett med guvernørene, og det vil fortsette. En beslutning fra meg, i samsvar med guvernørene og med innspill fra andre, vil bli tatt om kort tid.

- Det er schizofrenisk

I henhold til USAs grunnlov er folkets helse og trygghet hovedsakelig et anliggende for delstater og lokale myndigheter. Det er derfor uklart hvilken, om noen, fullmakt Trump kan benytte seg av for å overstyre lokale beslutninger.

En av dem som er sterkt uenig i at det er Trump som bestemmer, er New York-guvernør Andrew Cuomo. På CNN på tirsdag går han ut og kaller Trump for «schizofrenisk» for at presidenten hevder at det er ham som har totalt kontroll over når alle statene skal gjenåpne.

Over 10.000 koronasmittede er hittil døde i delstaten New York, som har rundt 20 millioner innbyggere. De siste dagene har godt over 700 personer dødd av koronaviruset i New York, men på søndag gikk tallet under 700 for første gang på flere dager. Her er guvernør guvernør Andrew Cuomo på mandagens pressekonferanse.

- Det gir ingen mening. Det er schizofrenisk, sier han til CNN. Se hele intervjuet her:

Cuomo sier han vil ta saken til retten om Trump ønsker å gjenåpne staten før Cuomo mener det er forsvarlig.

- Hvis han beordret meg til å gjenåpne på en måte som vil kunne true folkehelsen til folkene i min stat, så ville jeg ikke gjort det. Og vi ville få en konstitusjonell utfordring mellom staten og den føderale regjeringen, og det ville endt opp i domstolene, sier Cuomo til CNN.

- Vi har ikke en konge - vi har en president

Cuomo har tidligere sagt følgende til NBC om Trumps ønske til å overstyre guvernørene på gjenåpningen av USA.

- Vi har ikke en konge - vi har en president.

På mandag opplyste også Cuomo at New York og guvernørene i seks andre stater; New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island, Delaware og Massachusetts, skal jobbe sammen om en plan for å gjenåpne økonomien, skolene og andre viktige elementer i statene.

De syv statene skal ifølge Cuomo studere data, forskning og erfaringer fra andre land for å finne retningslinjer og parametere for å gå videre.

- La oss være smarte og la oss være samarbeidsvillige og la oss lære av hverandre, sier Cuomo.

Trump: - Det vil ikke skje!

Tirsdag ettermiddag slår derimot presidenten tilbake mot Cuomo.

- Cuomo har ringt daglig, til og med hver time, og tigget om alt, det meste om ting som burde ha vært statens ansvar, som nye sykehus, senger, ventilatorer osv. Jeg har gjort alt for ham, og alle andre, og nå ser han ut til å ville ha uavhengighet! Det vil ikke skje! skriver Trump.

På tirsdag la president Trump også ut en Twitter-melding der han kommenterer konflikten med guvernørene ved å henvise til filmen «Mytteriet på Bounty».

- Jeg vil ikke ha en krangel med presidenten

Cuomo sier på en pressekonferanse tirsdag at han har lagt merke til Twitter-meldingen om «Mytteriet på Bounty».

- Det farligste vi nå kan gjøre er å gjøre politikk av dette, vi må samarbeide. Jeg vil ikke ha en krangel med ham. Dette er ikke tiden for politikk og for å slåss. Jeg har strekt ut hånden for å samarbeide med presidenten, og om han vil ha en kamp mot meg, så vil han ikke få det. Vi må samarbeide. Vi kan miste all fremgangen vi har hatt i løpet av uke om vi gjør ting feil, sier Cuomo.

- Jeg ser frem til å samarbeide med Trump, men han får ikke noen krangel med meg, jeg vil ikke la det skje. Jeg strekker ut hånden og sier, la oss samarbeide, sier Cuomo.

Se pressekonferansen med Cuomo her

Antall døde i New York på tirsdag er 10,834, etter at dødstallene gikk opp fra 671 på søndag til 778 på mandag. I USA er nå har rundt 583.220 personer nå fått påvist smitte, mens nærmere 23.654 er døde, viser ferske tall fra Johns Hopkins University.