New York har nå 20 ganger flere dødsfall enn Norge

Den såkalte mortaliteten, antallet døde per 100.000 innbygger, er nå 20 ganger høyere i New York enn i Norge. Se pressekonferanse med New York guvernør Andrew Cuomo nå.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): New York har nå 20 ganger flere koronarelaterte dødsfall per 100.000 innbyggere enn Norge, skriver NTB.

Over 9.300 koronasmittede er hittil døde i delstaten New York, som har rundt 20 millioner innbyggere. New York har nå hatt seks dager på rad med over 700 døde, fra 731 til 799.

Her frakter personell et lik fra en frysebil ved Kingsbrook Jewish Medical Center, i Brooklyn på onsdag i forrige uke. Foto: AP Photo/Mary Altaffer

Den såkalte mortaliteten i New York, antallet døde per 100.000 innbygger, er dermed på 47,8 og langt høyere enn både i Italia og Spania.

I Spania er mortaliteten så langt på 37,4, mens den i Italia, som lenge var det hardest rammede landet, er på 32,9.

Belgia har også passert Italia med 33,7 døde per 100.000 innbygger, viser tall fra helsemyndighetene, gjengitt av Worldometer.

De siste dagene har godt over 700 personer dødd av koronaviruset hver dag i staten New York. Her er guvernør guvernør Andrew Cuomo på søndagens pressekonferanse. Foto: Facebook: Andrew Cuomo

Bedre metode

Forskere anser mortalitet for å være en bedre metode å analysere reell dødelighet på, enn såkalt letalitet, som er andelen dødsfall blant dem som har fått påvist smitte.

Letaliteten avhenger av hvor mange som testes og hvilke kriterier som ligger til grunn for testing, noe som varierer sterkt fra land til land og som også endres over tid.

Calvary Cemetery i Queens er stengt for besøk på grunn av koronakrisen i New York. Foto: Morten Ø. Karlsen

Varierer i Norden

Også i Norden, der koronapandemien har kommet omtrent like langt i landene, varierer mortaliteten sterkt, viser tall fra myndighetene.

I Norge er det hittil registrert 2,4 dødsfall per 100.000 innbygger, mens det i Danmark er registrert dobbelt så mange (4,9) og i Sverige neste fire ganger så mange (9,1).

Åtte norske forskere, som er tilknyttet covid-19-gruppen ved Klinisk Effektforskning, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og Universitet i Tromsø, er blant dem som mener at mortalitet er den beste måten å vurdere pandemiens dødelighet på.

Forskerne har sammenlignet dødeligheten av covid-19 med den gjennomsnittlige dødeligheten under de fire siste sesongene med influensa.

Sammenligner med influensa

I Norge dør det i gjennomsnitt 21 mennesker hver dag under sesonginfluensaen, mens det fra 11. mars til 11. april i gjennomsnitt døde 1,9 mennesker daglig av covid-19.

I Sverige dør det i gjennomsnitt 53 mennesker hver dag i influensasesongen, mens det i perioden forskerne tok for seg i gjennomsnitt døde 8,4 mennesker daglig av covid-19.

– Det er ikke opp til oss forskere å avgjøre om dødeligheten av covid-19 er stor eller liten, eller om forskjellen mellom Norge og Sverige er stor nok til å rettferdiggjøre våre strengere tiltak. Vår sammenligning med influensa viser kun at det hittil ikke dør mange flere mennesker av covid-19 enn av influensa, konkluderer forskerne i et debattinnlegg i Aftenposten.

Guvernør Andrew Cuomo kunne på søndag viser frem tall som viser at antall nye sykehusinnleggelser i New York går kraftig ned. Foto: Facebook/Andrew Cuomo

Sykehusinnleggelser ned med 17 prosent

Selv om over 700 personer daglig har dødd av koronaviruset de siste dagene i New York, er noen trender i ferd med å snu i storbyen. På en pressekonferanse mandag fortalte ordfører Bill de Blasio at antall sykehusinnleggelser i New York City har gått ned med 17 prosent fra lørdag til søndag. På søndag kunne også guvernør Andrew Cuomo vise frem tall som viser at antall nye sykehusinnleggelser i New York går kraftig ned.

Antall nye personer som blir lagt i respirator går også ned i New York.

Mens man i staten New York har tatt høyde for at man trengte rundt 140.000 sykehussenger for å ta unna alle pasientene, tyder nå statistikken på at antall sykehussenger vil jevne seg ut på rundt 20.000. Totalt er i overkant av 18.000 personer nå innlagt på sykehus i New York som en følge av koronaviruset.

Totalt er i overkant av 18.000 personer nå innlagt på sykehus i New York som en følge av koronaviruset. Foto: Facebook/Andrew Cuomo

Totalt i USA er nå 558 526 personer smittet av koronaviruset, mens 22 146 er døde, viser de siste tallene fra Johns Hopkins University.

