New York Times: - Sverige er en pariastat

Storavis klistrer oppsiktsvekkende merkelapp på svenskene: - Vi sitter i et hjørne av skam.

NEW YORK (Nettavisen): I en artikkel i New York Times beskrives Sverige nå som en «pariastat» som er kastet ut av det nordiske samholdet på grunn av koronakrisen.

Den amerikanske storavisens reportasje om Sverige vekker oppsikt og skaper også store overskrifter i Sverige, deriblant i Expressen.

Den tyske journalisten som har skrevet artikkelen, Thomas Erdbrink, drar sammenligninger og viser til at Sverige nå har dobbelt så mange koronasmittede og fem ganger flere dødsfall enn nabolandene Norge, Finland og Danmark.

- Det er ganske utrolig

Norge har for sin del 248 døde, mens Sverige nå har 5 161 døde, etter at man har registrert 39 dødsfall siste døgnet.

Totalt har 60.837 personer vært smittet med koronaviruset i Sverige.

– Når man ser 5 000 dødsfall i Sverige og 230 i Norge, så er det ganske utrolig, sier tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland som også er sitert i saken, fra en forelesning hun har gjort tidligere.

Avisen beskriver hvordan de fire landene i årtier har kunnet reise fritt mellom landegrensene, men at koronaviruset nå har endret alt dette. De skriver at Sverige nå er blitt en paristat i Skandinavia, og er blitt utstøtt og isolert fra omverdenen.

- Vi sitter her i vårt hjørne av skam, og det verste er at dere nyter det. Alle nordmenn, dansker og finner elsker at svenskene ikke er velkomne noen sted. Jeg lengter etter dere, men ennå lengter ingen etter meg, sier den svenske journalisten og kulturskribenten Åsa Linderborg. Foto: NY Times

Krever helsesertifikat av svenskene

New York Times viser også til at svenskene heller ikke er velkomne i land som Nederland og Kypros, og at de i Hellas må sitte en uke i karantene før innreise, mens Østerrike på sin side krever et helsesertifikat av svenskene.

«Sverige prøver ut en ny status: Pariastaten», er tittelen på saken i New York Times.

- Vi sitter i vårt hjørne av skam

Avisen har også fanget opp uttalelsene til journalisten og kulturskribenten Åsa Linderborg, fra et tidligere radioprogram.

- Vi sitter her i vårt hjørne av skam, og det verste er at dere nyter det. Alle nordmenn, dansker og finner elsker at svenskene ikke er velkomne noen sted. Jeg lengter etter dere, men ennå lengter ingen etter meg, sier Linderborg.

Saken tar også for seg statsepidemiolog Anders Tegnell, som tidligere har karakterisert kritikken mot Sverige som «en internasjonal kampanje» og «stigmatiserende».

- Vi er virkelig sikre på at immuniteten vår er høyere enn noe annet nordisk land, siteres Tegnell på i avisen.

Men New York Times skriver også at tilliten til Tegnell synker.

En måling som nylig ble gjort av Ipsos på oppdrag fra Dagens Nyheter, viser at tilliten til Anders Tegnell har sunket fra 69 til 60 prosent.

- Utlendinger og kriminalitet har skapt et skille

Saken i New York Times tar også for seg innvandringspolitikken i Sverige, og sammenligner den blant annet med Danmark.

Avisen skriver at en fjerdedel av alle svensker nå har innvandrerbakgrunn, mens danskene har gått i motsatt retning og legger sterk begrensning på innvandring og krever at utlendinger tilpasser seg.

- De forskjellige synene på utlendinger og kriminalitet har skapt et skille mellom Danmark og Sverige som er blitt den dypeste siden første verdenskrig, sier Jacob Nielsen, sjefredaktør for Altinget.dk, et politisk nettsted med kontorer i både Danmark og Sverige.