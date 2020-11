New York Times: Demokratene har sikret flertall i Representantenes hus

Tirsdag kveld ble det klart at Demokratene har sikret 218 mandater i Representantenes hus, ifølge New York Times' prognose. De beholder dermed flertallet.

Avisa skriver at Demokratene beholder kontrollen til tross for et skuffende valg, der Republikanerne gikk fram selv om Donald Trump tapte presidentvalget.

Det er fortsatt 16 valgdistrikt der valget ikke er avgjort ennå. Men hovedbildet er at Republikanerne har gjeninntatt flere distrikt som de tapte i mellomvalget for to år siden, og netto har gått fram med seks mandater. Demokratene har klart å vinne tre storbydistrikter i North Carolina og Georgia, men taper i mer landlige distrikter i flere delstater.

I øyeblikket har Demokratene 218 mandater i Representantenes hus og Republikanerne 201, ifølge New York Times' oversikt.

Republikanerne leder 49-48 i kampen om Senatet, må ha 51 for å beholde makten



Demokratenes senatskandidat Cal Cunningham har innrømmet nederlaget i senatsvalget i North Carolina til den sittende republikaneren Thom Tillis.

Dermed har republikanerne tirsdag sikret seg 49 mandater i Senatet, mot 48 for demokratene. Senatsvalget i Alaska er fortsatt ikke ferdig telt, men Dan Sullivan er favoritt til å vinne der, hvilket gir republikanerne 50 mandater.

Alles øyne er nå vendt mot Georgia, der det er to senatsvalg som går til en ny valgomgang 5. januar. Om begge partier ender med 50 senatorer, sitter påtroppende visepresident Kamala Harris med den avgjørende stemmen.

Tross at det ble den dyreste senatsvalgkampen i USAs historie, endte det med en relativt klar seier til Tillis i North Carolina. Han slo Cunningham med drøyt 95.000 stemmer etter at det ble brukt anslagsvis 2,5 milliarder kroner på valgkampen.