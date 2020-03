New Yorks ambulansetjeneste nærmer seg bristepunktet

Når slår ambulansetjenesten i koronavirusets episenter full alarm.

Koronaviruset har slått ut i full kraft over store deler av USA - som nå har flest smittetilfeller på verdensbasis.

Spesielt hardt rammet er New York, som i skrivende stund har 53.455 bekreftede smittetilfeller - og så langt 883 dødsfall.

Kapasiteten sprengt

I et intervju med Reuters forteller Dr. Lewis Marshall, styreformann i New Yorks nødstjeneste, hvor ille situasjonen faktisk er for ambulansepersonellet.

- Nærmere 20 prosent av de totalt 4500 ansatte vi har i ambulansetjenesten er blitt syke. De fleste er tatt ut av tjeneste fordi de enten har fått viruset, eller blitt eksponert for det, forklarer Marshall.

Minst to ansatte skal ligge i respirator, forbeholdt for de som blir hardest rammet av viruset.

Samtidig som ambulansepersonellet stadig svekkes, øker behovet for akutt hjelp i New York med vanvittig tempo.

- Bare på torsdag, så mottok vi mer enn 6000 telefoner. Vi har oversteget kapasiteten vår på en måte vi aldri har sett tidligere, forteller Vincent Variale, leder i fagforbundet til Reuters.

FRISK LUFT: Folk beveger seg forsiktig utendørs i New York, her rundt Park Avenue som er stengt. Foto: Angela Weiss (AFP)

Fredag måtte brannsjefen i New York gå ut med en offentlig uttalelse om at byens beboere ikke måtte ringe nødnummeret med mindre det virkelig gjaldt en krise.

Marshall legger også til at ambulansepersonell som har fått påvist koronasmitte har blitt bedt om å møte på jobb, så lenge de ikke viser symptomer. Det forventes at ambulansetjenesten vil miste enda flere arbeidere i tiden som kommer, og at de siste dagene har så mange som 400 henvendelser om hjelp bare blitt satt på vent - grunnet dårlig bemanning.

- Forventer lik i gatene

Anthony Almojera, høytstående brannoffiser som også bistår ambulansetjenesten, forteller at tingene han har sett siden pandemien traff New York har etterlatt emosjonelle arr - til tross for at han regner seg som en veteran.

Han forteller at han selv nylig var på en utrykning til en kvinne som hadde fått hjertestans. De var ikke i stand til å gjenopplive kvinnen på stedet. Den avdødes mann sto utenfor døren og gråt, og vanlig prosedyre tilsier at personellet trøster i en slik situasjon.

Nå måtte de holde avstand - grunnet frykt for smitte.

Både den etterlatte og de ansatte brøt sammen i gråt av situasjonen, forteller Amojera.

Det fortelles også om uutholdelige arbeidstider og dystre fremtidsprognoser i storbyen. Ambulansepersonellet jobber fort 16-17 timer om dagen, og en ansatt forteller Reuters at de så vidt har tid til å gå på do.

Avslutningsvis kommer Variale med en svært dyster spådom, om korona-situasjonen fortsetter å herje i New York:

- Hvis dette fortsetter, så forventer vi å se døde kropper i gatene.

Trump setter ikke New York i karantene

Trump sa lørdag at han vurderte å innføre karantene for New York og omegn for å hindre folk derfra i å reise til andre deler av landet, men kunngjorde senere at det likevel ikke ville skje.

– En karantene er ikke nødvendig, skriver Trump på Twitter.

Han skriver videre at han har rådført seg med ekspertgruppen i Det hvite hus og snakket med guvernørene i New York, New Jersey og Connecticut og har bedt det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) om å utstede strenge reiseforskrifter. Disse skal håndteres av guvernørene i samarbeid med den føderale regjeringen.

INGEN KARANTENE: Donald Trump skriver på Twitter at han har bestemt seg for å holde New York åpen, men oppfordrer innbyggerne i byen til å bevege seg minst mulig ute. Foto: Sarah Silbiger (AFP)

Ingen reiser

Visepresident Mike Pence fulgte senere på kvelden opp med at CDC oppfordret alle til å avstå fra alle ikke-presserende reiser de neste 14 dagene. Flere hadde på forhånd ytret ønske om å innføre karantene for alle i de aktuelle områdene, urolige over å få reisende fra metropolen til sitt område.

Et tilsvarende råd har tidligere vært gitt om at alle som har reist ut av New York den siste tiden, bør sette selv i isolasjon i 14 dager. Texas, Florida, Maryland og South Carolina har innført krav om dette for reisende fra New York.

STOPP: Nasjonalgarden i Rhode Island stopper nå alle biler med bilskilter fra New York. Foto: David Goldman (AP)

I Rhode Island stanser politiet nå alle med New York-skilter på kjøretøyene for at Nasjonalgarden skal kunne gi ordre om to ukers tvungen karantene.

New Yorks guvernør Andrew Cuomo ga lørdag uttrykk for at han var sterkt imot de føderale planene om å stenge ned byen. Han har kritisert presidenten og den føderale regjeringen for å ha reagert for sent da virusutbruddet meldte seg, og at det er årsaken til at byen nå er blitt USAs episenter.

– Hvis du starter med å gjerde inn områder over hele landet, blir det helt merkelig, kontraproduktivt, antiamerikansk og antisosialt, sa Cuomo til CNN.