New Yorks ballettsjef trekker seg etter sex-anklager

Danske Peter Martins trekker seg som sjef for New York City Ballet, skriver New York Times. Han er anklaget for seksuell trakassering, men avviser påstandene.

– Jeg har avvist og fortsetter å avvise at jeg har vært innblandet i noen form for upassende oppførsel, skriver 71-åringen i et brev der han informerer styret om at han trekker seg umiddelbart, melder avisen.

Martins har ledet det verdenskjente ballettkompaniet i tre tiår. Han tok permisjon da kompaniet og den tilknyttede ballettskolen begynte å granske påstandene om trakassering, som kom fram i et anonymt brev.

– Påstandene har påført kompaniet og skolen – institusjoner jeg elsker og har viet 50 år av mitt liv til – enorm uro og utgifter. Det har også vært smertefullt for meg og min familie, skriver dansken.

Styreleder Charles W. Scharf takker i en uttalelse Martins for hans bidrag, men påpeker samtidig at styret tar beskyldningene alvorlig og at granskingen fortsetter.

– Jeg har samarbeidet fullt ut med granskerne, og jeg forstår det sånn at deres konklusjon snart er klar. Jeg tror de vil renvaske meg, skriver Martins i sitt brev.

