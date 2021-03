New Yorks justisminister gransker Cuomo

New Yorks justisminister går i gang med granskingen av anklager mot guvernør Andrew Cuomo for seksuell trakassering etter å ha fått grønt lys fra hans kontor.

Justisminister Letitia James sier hun fikk et brev fra Cuomos kontor mandag som ga henne myndighet til å etterforske anklagene.

I brevet blir hun gitt myndighet til å engasjere et utenforstående advokatkontor til å gjennomføre granskingen, med full rett til å innkalle vitner. Resultatet vil bli offentliggjort, sier hun.

To kvinner har den siste tiden stått fram med anklager mot den populære demokratiske guvernøren for upassende berøring og kommentarer.

Cuomo erkjente søndag for første gang at noe av hans opptreden kan ha vært «for ufølsom og for personlig», og at han vil samarbeide med granskingen.

Cuomo, som ikke har vært å se siden onsdag, insisterte på at han aldri tok på noen på en upassende måte, eller forsøkte å innlede noe forhold. Men han sa han hadde ertet folk i et forsøk på å være «leken».

