New Zealand forbyr utenlandsk støtte før valget

New Zealand har i forkant av neste års valg lagt ned forbud om utenlandske pengedonasjoner og villedende politisk reklame på sosiale medier.

På New Zealand har det vært bekymring om faren for utenlandsk påvirkning før neste års valg. Tirsdag ble det imidlertid bestemt at det blir lagt ned forbud om anonyme og utenlandske donasjoner over 50 newzealandske dollar, som tilsvarer om lag 300 kroner. Forbudet blir ifølge justisminister Andrew Little lagt ned for å beskytte landets demokrati. Samtidig legges det også ned forbud mot anonym politisk reklame på sosiale medier.

– Vi må beskytte integriteten til våre egne valg. Disse endringene vil redusere faren for at utenlandske penger vil påvirke valgresultatet. Vi vil ikke at våre valg skal gå i samme retning som vi har sett andre steder hvor utenlandsk påvirkning ser ut til å ha blitt utøvd, sier Little.

I dag er grensen for anonyme utenlandske donasjoner satt til 1.500 newzealandske dollar, men det skal være smutthull i lovverket som gjør det mulig å overføre inntil 30.000.

– Det skal ikke være nødvendig for noen andre enn mennesker fra New Zealand å donere penger til våre politiske partier eller å prøve å påvirke våre valg, sier Little.

Justisministeren nevnte ingen konkrete land han frykter kan ha interesse av å påvirke valgene på New Zealand, men det er tidligere blitt påpekt at Kina kan ha interesser av å påvirke de politiske prosessene i landet. Også landets etterretningssjef, Rebecca Kitteridge advarte tidligere i år om fremmede staters forsøk på å påvirke krefter i landet.

(©NTB)