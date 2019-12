New Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet

Politi og militærspesialister har begynt det krevende arbeidet med å hente ut de åtte personene som antas å være døde etter vulkanutbruddet på New Zealand.

To helikoptre fra forsvaret på New Zealand har satt kurs mot White Island der vulkanutbruddet skjedde mandag denne uken.

Åtte militærspesialister som har på seg beskyttelsesdrakter og oksygentilførsel, skal hente de avdøde bort fra øya.

Forskere har advart om at det er så farlige gasser på øya etter utbruddet at et åndedrag kan medføre død.

