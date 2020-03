Norges Fotballforbunds fornuftige forhold til øl og fotball

Har Norges Fotballforbund (NFF) åpna for «fri flyt av alkohol på landets tribuner»? Noen mener det, men det er altså fullstendig feil.

Når NFF nå - på betingelse av at kommunen har utstedt skjenkeløyve - åpner for å selge øl og vin på stadion, er det i virkeligheten en enkel justering av dagens praksis.

Jeg kjenner ikke alle fotballstadioner i landet, men la meg ta utgangspunkt i de stadionene jeg nærmest kjenner like godt som min egen bukselomme. Vålerengas Intility, og landslagsarenaen Ullevaal stadion.

På begge stadionene fungerer det sånn: Det ligger en pub inne i stadionbygget. (På Ullevaal i praksis to.) Men puben er altså likevel plassert i et område som ligger utafor inngangsporten til kampene. Du kan altså drikke så mye øl du vil før kamp, ti meter fra porten der du viser billetten til matchen.

Det er strengt tatt denne praksisen som åpner opp for mulig overskjenking. Du kan være klar nok til å få en øl og snaps før du går gjennom telleapparatet, men du skal ikke ha vært på mange puber i forkant av en fotballkamp før du hører: «Skal vi ikke ta én til ‘a, før vi går inn?»

Jeg er på fotballkamp hver helg, og kan ikke se at fotballfyll er noe problem. Men jeg tror dette ikke-problemet blir enda mer ikke-eksisterende om det blir lov å kjøpe en øl inne på stadion.

Da blir det jo helt unødvendig å hyle innpå før kampstart, ikke sant?

Dette har også en demokratisk side. Hvorfor skal VIP-folket få meske seg, mens folk flest skal underlegges et helt annet regime?

Meg bekjent har vanlige folk fått lov til å kjøpe øl inne på stadion til Stavanger Oilers i lang tid. Har dette ført til ordensforstyrrelser? Jeg har googla Stavanger Aftenblad, og kan ikke se at så har vært tilfelle.

Det fins eksempler på at alkohol ødelegger et idrettsarrangement.

Stikkord: Holmenkollen 2018. Men det handla jo nettopp om at folk ikke drakk i kontrollerte former. Stupfylla lå i ryggsekken.

På Intility og Ullevaal er det ingen som slipper inn med alkohol på ryggen. Og faren for at «pappa blir full med to unger på tribunen» høres ut som en dårlig vits. Den som tror pappa vil la ungene sitte aleine på tribunen mens han sjøl sluker to halvlitere i pausa kan ikke ha vært på mange fotballkamper.

Folk flest er nemlig ansvarlige og fornuftige mennesker. Vanskeligere er det ikke.

