NHO frykter driftsproblemer i oljebransjen ved brexit

Det kan få store konsekvenser for oljebransjen dersom regjeringen ikke får på plass en avtale for briter som er midlertidig ansatt i Norge, ifølge NHO.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ber regjeringen innføre en overgangsordning for briter som er midlertidig ansatt i Norge, i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale 31. oktober, skriver Dagens Næringsliv.

– Dette kan skape driftsforstyrrelser for oljeleverandørene, sier direktør for arbeidsliv Nina Melsom i NHO til avisen.

Melsom sier mange virksomheter bruker både britiske midlertidige operatører og ingeniører. NHO anslår at flere hundre briter er midlertidig ansatt i Norge.

GOD JOBB: NHO-direktør for arbeidsliv Nina Melsom sier regjeringen har gjort en god jobb med å forhandle fram midlertidige avtaler for varehandelen og for videreføring av rettigheter for britiske og norske borgere bosatt i hverandres land, men sier disse avtalene ikke gjelder for britiske borgere som er på midlertidig opphold. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NHO har sendt et brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) der de uttrykker sin bekymring.

De skriver blant annet at dersom Storbritannia går ut av EU og EØS uten en avtale, vil disse personene bli regnet som tredjelandsborgere og miste rettighetene de har under EØS-avtalene.

De skriver også at kontrakter til Nordsjøen står i fare for å bli forsinket dersom dette ikke løser seg.

Ekspedisjonssjef Einar Skancke i Arbeids- og sosialdepartementet skriver i en epost til DN at de jobber intensivt med denne problemstillingen.

