Ni amerikanere drept: - Slik reddet hun babyen fra massakren

Christina Marie Langford Johnson (29) var en av tre amerikanske kvinner og seks barn som ble massakrert i Mexico, drap som nå sjokkerer amerikanerne.

NEW YORK (Nettavisen): Den 29 år gamle kvinnen var en av tre kvinnelige sjåfører som på mandag skulle kjøre fra Bavispe i Sonora til Janos i Chihuahua, da de ble angrepet av det man mener er et meksikansk narkokartell.

Bilene de kjørte ble beskutt og minst et av kjæretøyene tok fyr.

- Kvinnene og barna ble massakrert, de ble brent levende. Mødrene hylte og skrek om at brannen måtte stoppe, sier Alex LeBaron, et familiemedlem til CNN.

Se video av bilvrak øverst i saken.

Har identifisert de ni drepte

Totalt var det 14 personer i de tre bilene og ni av dem ble drept. De øvrige ble flydd ut av området med helikopter til sykehus USA, mens en person fortsatt er savnet.

De tre kvinnene og barna var mormoner fra Utah, og hadde både amerikansk og meksikanske pass.

Overfor NBC News har familiemedlemmet Kendra Lee Miller identifisert disse ni som drept på stedet: Christina Marie Langford Johnson (29), Dawna Langford (43), Trevor Langford (11), og Rogan Langford (2). De andre som ble drept er Rhonita Miller (30), Howard Miller (12), Krystal Miller (10) og de to åtte måneder gamle tvillingene Titus og Tiana Miller.

Angrepet sjokkerer USA og president Donald Trump har nå lovet Mexico militær bistand for å finne de ansvarlige.

Christina Marie Langford Johnson (29) var en av tre amerikanske kvinner og seks barn som ble massakrert i Mexico - drap som nå sjokkerer amerikanerne. Foto: Facebook

«En siste uselvisk handling»

En av de som overlevde massakren, var syv måneder gamle Faith, datteren til Christina Marie Langford Johnson (29). Ifølge familiemedlemmer overlevde den lille jenta på mirakuløst vis, etter at kjøretøyet de satt i ble beskutt.

NY Post melder at «en siste uselvisk handling», var det som reddet den lille jenta.

Flere timer etter at hendelsen fant sted, fant familiemedlemmer av 29-åringen den lille jenta bak i bilen som hadde blitt beskutt. Jenta satt da bak i bilen, på gulvet, og fortsatt i barnesetet.

- De fant Christinas baby Faith ved kjøretøyet som var fullt av kulehull. På en eller annen måte var hun uskadd, og i live, skriver familiemedlemmet Kendra Lee Miller i en Facebook-oppdatering om angrepet.

- Hun var fortsatt i barnesetet, som så ut som det i all hast hadde blitt plassert på gulvet bak i bilen av moren som beskyttelse, skriver Kendra Lee Miller.

Maria Rhonita Miller og hennes fire barn ble også drept i massakren, melder fox13now.com. Foto: Montasje: Fox13now.com/Twitter/Lafe Langford Jr

- Hun ofret sitt liv for å redde resten

Videre forteller Miller om de tre mødrene og deres seks barn som ble massakrert og drept. 14 personer kjørte i kolonne, med tre mødre i hver bil som sjåfører, da angrepet fant sted.

To av mødrene, Christina og Dawna og deres barn, kjørte rundt 16 kilometer foran Rhonita og hennes barn og passasjerer, da de plutselig ble beskutt.

- Christina løp ut og veivet med armene for å la angriperne vite at det var kvinner og barn i bilene. Hun ofret sitt liv for å redde resten, skriver hun på Facebook.

Likevel endte det opp med at totalt ni personer ble drept.

- Hoppet ut av bilen og gjemte seg i buskene

Både Dawna og hennes to sønner ble drept, mens de syv andre barna hennes overlevde ved å hoppe ut av bilen og gjemme seg i buskene.

Da Rhonita kort tid senere kom til stedet i sin bil, ble både hun og hennes fire barn skutt og drept. Både bilen og de fem brant opp.

Ifølge Kendra Lee Miller var to av mødrene på vei til å besøke familie i Chihuahua, mens den tredje moren skulle til flyplassen i Phoenix, Arizona for å plukke opp ektemannen.

- De kom seg aldri dit. De ble utsatt for et bakholdsangrep at meksikanske kratell, skutt, brent og myrdet i kald blod. De var uskyldige sivile, amerikanske statsborgere som bare prøvde å leve fredfulle liv, skriver hun på Facebook.

Bilfølget skulle fra Bavispe i Sonora til Janos i Chihuahua, da de ble angrepet. Foto: Googlemaps

Trump raser - tilbyr militærhjelp

Drapene får president Donald Trump til å rase på Twitter.

- Det er nå på tide at Mexico, ved hjelp av USA, erklærer KRIG mot narkokartellene og fjerner dem fra jordens overflate. Vi venter bare på en telefon fra deres flotte president, skriver Trump på Twitter.

De tre bilene som ble angrepet beveget seg fra Sonora til Chihuahua i regionen Sierra Madre Occidental, da hendelsen fant sted. Dette er en område hvor det ofte er konflikter mellom narkokartellene.

Det er tydelig at president Trump tar disse drapene svært alvorlig, og han har lagt ut flere Twitter-meldinger om angrepet tirsdag morgen lokal tid.

- En fantastisk familie og venner fra Utah ble fanget mellom to grusomme narkotikakarteller, som skjøt på hverandre, med det resultat at mange fantastiske amerikanere ble drept, inkludert barn, og noen som er savnet. Hvis Mexico trenger eller ber om hjelp i å få utslettet disse monstrene, så står USA klare, villige og i stand til å bli involvert for å gjøre jobben raskt og effektivt. Den flotte presidenten i Mexico har gjort dette til en stor sak, men kartellene har blitt så store og mektige at noen ganger trenger du en hær for å slå en hær, skriver Trump.